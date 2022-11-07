https://sputnikarabic.ae/20221107/لقاء-محتمل-بين-زعيمي-اليابان-والصين-لأول-مرة-منذ-3-سنوات-1069921090.html
لقاء محتمل بين زعيمي اليابان والصين لأول مرة منذ 3 سنوات
لقاء محتمل بين زعيمي اليابان والصين لأول مرة منذ 3 سنوات
ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ، قد يجتمعان الأسبوع المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:56+0000
2022-11-07T16:56+0000
2022-11-07T16:56+0000
العالم
الصين
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "كيودو" للأنباء، فقد يعقد الاجتماع الثنائي بين الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني.ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله، إن الاجتماع ربما يعقد أيضا بدلا من ذلك، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر.وقالت الوكالة إنه في حالة عقد الاجتماع، سيكون أول اتصال على هذا المستوى خلال ثلاث سنوات، مضيفة أن المبادرة تخص اليابان، لكن أيضا الصين قابلت الاقتراح بطريقة إيجابية.تأسست منصة "أبيك" في عام 1989 وتضم 21 دولة مرتبطة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تتولى تايلاند الرئاسة الدورية لها، لذا ستعقد القمة السنوية للزعماء في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر في بانكوك.على الجانب الآخر، تتولى إندونيسيا حاليا رئاسة مجموعة العشرين، حيث تستضيف القمة التالية للمجموعة في بالي يومي 15 و16 نوفمبر. مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي.يمثل المنتدى 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
https://sputnikarabic.ae/20221106/صحيفة-تكشف-عن-اعتزام-اليابان-وبريطانيا-توقيع-اتفاقية-عسكرية-لمواجهة-الصين-1069872842.html
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العالم, الصين
لقاء محتمل بين زعيمي اليابان والصين لأول مرة منذ 3 سنوات
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ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أن رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ، قد يجتمعان الأسبوع المقبل لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لوكالة "كيودو" للأنباء، فقد يعقد الاجتماع الثنائي بين الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله، إن الاجتماع ربما يعقد أيضا بدلا من ذلك، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر.
وقالت الوكالة إنه في حالة عقد الاجتماع، سيكون أول اتصال على هذا المستوى خلال ثلاث سنوات، مضيفة أن المبادرة تخص اليابان، لكن أيضا الصين قابلت الاقتراح بطريقة إيجابية.
تأسست منصة "أبيك" في عام 1989 وتضم 21 دولة مرتبطة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تتولى تايلاند الرئاسة الدورية لها، لذا ستعقد القمة السنوية للزعماء
في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر في بانكوك.
على الجانب الآخر، تتولى إندونيسيا حاليا رئاسة مجموعة العشرين، حيث تستضيف القمة التالية للمجموعة في بالي يومي 15 و16 نوفمبر. مجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي.
يمثل المنتدى 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.