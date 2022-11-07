عربي
https://sputnikarabic.ae/20221107/ليفربول-وريال-مدريد-وجها-لوجه-وباريس-يصطدم-ببايرن-ميونيخ-في-دوري-الأبطال-1069904369.html
ليفربول وريال مدريد وجها لوجه وباريس يصطدم ببايرن ميونيخ في دوري الأبطال
ليفربول وريال مدريد وجها لوجه وباريس يصطدم ببايرن ميونيخ في دوري الأبطال
سحبت اليوم الاثنين قرعة ثمن النهائي في دوري الأبطال، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T11:55+0000
2022-11-07T11:55+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102813/06/1028130607_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_f4b21acbb93067edb5e77dcfa721ee71.jpg
حيث سيلتقي ريال مدريد وليفربول في تكرار لنهائي نسخة نهائي الموسم الماضي، والتي حسمها الريال بالفوز بهدف نظيف.وفي باقي المواجهات سيلتقي ميلان مع توتنهام، وبوروسيا دورتموند ضد تشيلسي، وإنتر ميلان مع بورتو، بينما جاءت القرعة في متناول فرق مانشستر سيتي الذي يواجه لايبزيج، ونابولي الذي يصطدم بآينتراخت فرانكفورت، وبنفيكا الذي يتوهج هذا الموسم مع كلوب بروج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102813/06/1028130607_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_3f54719e8666b715c6a71d75dd4239a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

ليفربول وريال مدريد وجها لوجه وباريس يصطدم ببايرن ميونيخ في دوري الأبطال

11:55 GMT 07.11.2022
© AFP 2022 / VALERY HACHEدوري الأبطال
دوري الأبطال - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / VALERY HACHE
تابعنا عبرTelegram
سحبت اليوم الاثنين قرعة ثمن النهائي في دوري الأبطال، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.
حيث سيلتقي ريال مدريد وليفربول في تكرار لنهائي نسخة نهائي الموسم الماضي، والتي حسمها الريال بالفوز بهدف نظيف.

كما وسيواجه بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يقدم الفريقان مستويات كبيرة هذا الموسم.

وفي باقي المواجهات سيلتقي ميلان مع توتنهام، وبوروسيا دورتموند ضد تشيلسي، وإنتر ميلان مع بورتو، بينما جاءت القرعة في متناول فرق مانشستر سيتي الذي يواجه لايبزيج، ونابولي الذي يصطدم بآينتراخت فرانكفورت، وبنفيكا الذي يتوهج هذا الموسم مع كلوب بروج.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала