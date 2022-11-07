https://sputnikarabic.ae/20221107/ليفربول-وريال-مدريد-وجها-لوجه-وباريس-يصطدم-ببايرن-ميونيخ-في-دوري-الأبطال-1069904369.html
ليفربول وريال مدريد وجها لوجه وباريس يصطدم ببايرن ميونيخ في دوري الأبطال
ليفربول وريال مدريد وجها لوجه وباريس يصطدم ببايرن ميونيخ في دوري الأبطال
سحبت اليوم الاثنين قرعة ثمن النهائي في دوري الأبطال، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T11:55+0000
2022-11-07T11:55+0000
2022-11-07T11:55+0000
رياضة
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حيث سيلتقي ريال مدريد وليفربول في تكرار لنهائي نسخة نهائي الموسم الماضي، والتي حسمها الريال بالفوز بهدف نظيف.وفي باقي المواجهات سيلتقي ميلان مع توتنهام، وبوروسيا دورتموند ضد تشيلسي، وإنتر ميلان مع بورتو، بينما جاءت القرعة في متناول فرق مانشستر سيتي الذي يواجه لايبزيج، ونابولي الذي يصطدم بآينتراخت فرانكفورت، وبنفيكا الذي يتوهج هذا الموسم مع كلوب بروج.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ليفربول وريال مدريد وجها لوجه وباريس يصطدم ببايرن ميونيخ في دوري الأبطال
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سحبت اليوم الاثنين قرعة ثمن النهائي في دوري الأبطال، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.
حيث سيلتقي ريال مدريد وليفربول في تكرار لنهائي نسخة نهائي الموسم الماضي، والتي حسمها الريال بالفوز بهدف نظيف.
كما وسيواجه بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يقدم الفريقان مستويات كبيرة هذا الموسم.
وفي باقي المواجهات سيلتقي ميلان مع توتنهام، وبوروسيا دورتموند ضد تشيلسي، وإنتر ميلان مع بورتو، بينما جاءت القرعة في متناول فرق مانشستر سيتي الذي يواجه لايبزيج، ونابولي الذي يصطدم بآينتراخت فرانكفورت، وبنفيكا الذي يتوهج هذا الموسم مع كلوب بروج.