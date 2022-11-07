https://sputnikarabic.ae/20221107/ما-هي-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-ومن-يملكها؟-1069906598.html
ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟
ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟
يطلق مصطلح صاروخ باليستي على الصواريخ، التي تتخذ مسارا منحنيا بين منصة الإطلاق والهدف، ويصنف بأنه عابر للقارات إذا كان مداه يتجاوز 5 آلاف و600 كيلومترا. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T12:48+0000
2022-11-07T12:48+0000
2022-11-07T12:48+0000
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ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟
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يطلق مصطلح صاروخ باليستي على الصواريخ، التي تتخذ مسارا منحنيا بين منصة الإطلاق والهدف، ويصنف بأنه عابر للقارات إذا كان مداه يتجاوز 5 آلاف و600 كيلومترا.