https://sputnikarabic.ae/20221107/مديرة-صندوق-النقد-تشيد-بإجراءات-مصر-لتحسين-الإنفاق-العام-1069897587.html
مديرة صندوق النقد تشيد بإجراءات مصر لتحسين الإنفاق العام
مديرة صندوق النقد تشيد بإجراءات مصر لتحسين الإنفاق العام
أشادت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالإجراءات المصرية الهادفة إلى تحسين وتطوير الإنفاق العام والعمل على جودته، وفتح الاقتصاد أمام مشاركة... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T07:26+0000
2022-11-07T07:26+0000
2022-11-07T07:26+0000
العالم العربي
مصر
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ونقل موقع "مصراوي" عن جورجيفا، تصريحات تلفزيونية قالت فيها إن "مصر اتخذت خطوات رائعة ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي وهو ما يظهر من خلال جودة البنية التحتية والحماية الاجتماعية والقدرة على دعم الأسر".في السياق ذاته، شددت جورجيفا، على ضرورة ضمان حماية الاقتصاد ضد ارتفاع نسبة الفائدة وتأثير قوة الدولار في الوقت الراهن.يذكر أن الحكومة المصرية توقعت ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 15 % في العام المالي الحالي 2022/ 2023، ووصول الحركة العابرة في القناة إلى 23.7 ألف سفينة وحمولة 1487 مليون طن.جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، صباح اليوم السبت، حول "مستهدفات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 22/2023 [بدأ في الأول من تموز/يوليو 2022، وينتهي يوم 30 حزيران/يونيو 2023]".وأشار التقرير إلى أن "تقدير الحركة العابرة بالقناة في العام المالي الجاري بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارِب 1487 مليون طن، هي تقديرات تعكس في مُجملِها تطورات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10 بالمئة في أعداد السفن و15 بالمئة في الحمولة والإيرادات بفرض استمرارية تعافي حركة التجارة والملاحة العالمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر
مديرة صندوق النقد تشيد بإجراءات مصر لتحسين الإنفاق العام
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أشادت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بالإجراءات المصرية الهادفة إلى تحسين وتطوير الإنفاق العام والعمل على جودته، وفتح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص.
ونقل موقع
"مصراوي" عن جورجيفا، تصريحات تلفزيونية قالت فيها إن "مصر اتخذت خطوات رائعة ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي وهو ما يظهر من خلال جودة البنية التحتية والحماية الاجتماعية والقدرة على دعم الأسر".
ووصفت مدير صندوق النقد الدولي الخطوة التي اتخذتها مصر بطلب الدعم والقرض من الصندوق بالـ"ذكية للغاية"، مشيرة إلى أن الدول التي تحاول حماية عملتها تستنزف الاحتياطي وتتعرض لموقف أكثر خطورة فى الأعوام التالية، كما رأت أن قيام مصر بطلب الدعم المالي فى هذا التوقيت إجراء ذكي، وعبرت عن فخرها لكونها داعمة لمصر فى هذه الرحلة.
في السياق ذاته، شددت جورجيفا، على ضرورة ضمان حماية الاقتصاد ضد ارتفاع نسبة الفائدة وتأثير قوة الدولار في الوقت الراهن.
يذكر أن الحكومة المصرية
توقعت ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 15 % في العام المالي الحالي 2022/ 2023، ووصول الحركة العابرة في القناة إلى 23.7 ألف سفينة وحمولة 1487 مليون طن.
جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، صباح اليوم السبت، حول "مستهدفات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 22/2023 [بدأ في الأول من تموز/يوليو 2022، وينتهي يوم 30 حزيران/يونيو 2023]".
وأشار التقرير إلى أن "تقدير الحركة العابرة بالقناة في العام المالي الجاري بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارِب 1487 مليون طن، هي تقديرات تعكس في مُجملِها تطورات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10 بالمئة في أعداد السفن و15 بالمئة في الحمولة والإيرادات بفرض استمرارية تعافي حركة التجارة والملاحة العالمية.