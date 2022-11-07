https://sputnikarabic.ae/20221107/مركز-التصدير-الروسي-يعلن-عزمه-عن-تقديم-تقنيات-محلية-خلال-المعرض-التقني-في-السعودية-1069901138.html
مركز التصدير الروسي يعلن عزمه عن تقديم تقنيات محلية خلال المعرض التقني في السعودية
مركز التصدير الروسي يعلن عزمه عن تقديم تقنيات محلية خلال المعرض التقني في السعودية
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الاثنين، أنه سيقدم تقنيات حديثة خاصة تتعلق بالصناعات الكهربائية في معرض Saudi Elenex، وذلك تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا". 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T10:52+0000
2022-11-07T10:52+0000
2022-11-07T11:02+0000
روسيا
مجتمع
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وذكر المركز أن المعرض الذي سيفتتح في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بعنوان "Saudi Elenex" والذي يقام في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث سيضم مساحة للصناعات الروسية الحديثة وتبلغ نحو 189 مترا مربعا".وبحسب المركز ستعرض 11 شركة روسية محلية ومركزًا للأبحاث والإنتاج صناعاتها في المعرض، وسيتمكن الحضور في معرض Saudi Elenex من التعرف على الأفكار المبتكرة في مجال الطاقة البديلة وتطوير البرمجيات الآلية.كما سيعقد مؤتمر مع العلماء والخبراء ومصنعي المعدات في قطاع الطاقة، حيث ستقوم الشركات الروسية بإنشاء أجهزة تزيد من الإنتاجية والتشغيل المستمر لمجمع الطاقة وغيرها من التقنيات المطلوبة في البلاد وخارجها.وخلصت اللجنة الاقتصادية الإقليمية إلى أن شركة Saudi Elenex ستساعد المنتجين المحليين على زيادة ظهورهم والعثور على المستثمرين وتوسيع الاتصالات التجارية على المستوى الدولي.ويعد معرض "Saudi Elenex" أكبر معرض تجاري دولي في المملكة العربية السعودية للكهرباء والطاقة البديلة وتكنولوجيا المياه والإضاءة ويوفر فرصة لعرض الأفكار المبتكرة ذات المستوى العالمي في مجال الطاقة المتغير باستمرار.
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روسيا, مجتمع
مركز التصدير الروسي يعلن عزمه عن تقديم تقنيات محلية خلال المعرض التقني في السعودية
10:52 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 11:02 GMT 07.11.2022) تابعنا عبر
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الاثنين، أنه سيقدم تقنيات حديثة خاصة تتعلق بالصناعات الكهربائية في معرض Saudi Elenex، وذلك تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا".
وذكر المركز أن المعرض الذي سيفتتح في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بعنوان "Saudi Elenex" والذي يقام في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث سيضم مساحة للصناعات الروسية الحديثة وتبلغ نحو 189 مترا مربعا".
وبحسب المركز ستعرض 11 شركة روسية محلية ومركزًا للأبحاث والإنتاج صناعاتها في المعرض، وسيتمكن الحضور في معرض Saudi Elenex من التعرف على الأفكار المبتكرة في مجال الطاقة البديلة وتطوير البرمجيات الآلية.
كما سيعقد مؤتمر مع العلماء والخبراء ومصنعي المعدات في قطاع الطاقة، حيث ستقوم الشركات الروسية بإنشاء أجهزة تزيد من الإنتاجية والتشغيل المستمر لمجمع الطاقة وغيرها من التقنيات المطلوبة في البلاد وخارجها.
وخلصت اللجنة الاقتصادية الإقليمية إلى أن شركة Saudi Elenex ستساعد المنتجين المحليين على زيادة ظهورهم والعثور على المستثمرين وتوسيع الاتصالات التجارية على المستوى الدولي.
ويعد معرض "Saudi Elenex" أكبر معرض تجاري دولي في المملكة العربية السعودية للكهرباء والطاقة البديلة وتكنولوجيا المياه والإضاءة ويوفر فرصة لعرض الأفكار المبتكرة ذات المستوى العالمي في مجال الطاقة المتغير باستمرار.