https://sputnikarabic.ae/20221107/مستشار-وزير-الخارجية-الجزائري-يقول-لـسبوتنيك-إن-بلاده-أرسلت-رسائل-للدول-الأعضاء-للانضمام-لـبريكس-1069920225.html
مستشار وزير الخارجية الجزائري يقول لـ"سبوتنيك" إن بلاده أرسلت رسائل للدول الأعضاء للانضمام لـ"بريكس"
مستشار وزير الخارجية الجزائري يقول لـ"سبوتنيك" إن بلاده أرسلت رسائل للدول الأعضاء للانضمام لـ"بريكس"
قال مستشار وزير الخارجية الجزائرية، السفير صالح بوشة، اليوم الاثنين، إن "الجزائر تقدّمت بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "بريكس". 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:34+0000
2022-11-07T16:34+0000
2022-11-07T16:37+0000
مجموعة بريكس
الجزائر
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن "بلاده أرسلت رسائل للدول الأعضاء بشأن رغبتها للانضمام للمنظمة".وقالت المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ليلى زروقي، في "فوروم الإذاعة"، إن "الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس"، وفقا لموقع "الشروق".وأوضحت زروقي: "كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في الصين، التي دعا الرئيس الجزائري للمشاركة فيها".يذكر أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، جدد الشهر الماضي قدرة الجزائر على تقديم قيمة مضافة لمجموعة "بريكس".من جانبه صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
https://sputnikarabic.ae/20221107/الجزائر-تقدم-طلبا-رسميا-للانضمام-إلى-مجموعة-البريكس-1069915768.html
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مجموعة بريكس, الجزائر, العالم العربي
مجموعة بريكس, الجزائر, العالم العربي
مستشار وزير الخارجية الجزائري يقول لـ"سبوتنيك" إن بلاده أرسلت رسائل للدول الأعضاء للانضمام لـ"بريكس"
16:34 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 16:37 GMT 07.11.2022) تابعنا عبر
قال مستشار وزير الخارجية الجزائرية، السفير صالح بوشة، اليوم الاثنين، إن "الجزائر تقدّمت بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "بريكس".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن "بلاده أرسلت رسائل للدول الأعضاء بشأن رغبتها للانضمام للمنظمة".
وقالت المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ليلى زروقي، في "فوروم الإذاعة"، إن "الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس
"، وفقا لموقع "الشروق".
وأوضحت زروقي: "كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في الصين، التي دعا الرئيس الجزائري للمشاركة فيها".
يذكر أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، جدد الشهر الماضي قدرة الجزائر على تقديم قيمة مضافة لمجموعة "بريكس".
من جانبه صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن موسكو لا تعترض على رغبة الجزائر
في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".