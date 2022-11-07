https://sputnikarabic.ae/20221107/مصدر-أمني-يؤكد-لـسبوتنيك-مقتل-مواطن-أمريكي-على-يد-مجهولين-وسط-العاصمة-العراقية-1069924842.html
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" مقتل مواطن أمريكي على يد مجهولين وسط العاصمة العراقية
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" مقتل مواطن أمريكي على يد مجهولين وسط العاصمة العراقية
أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بمقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T20:02+0000
2022-11-07T20:02+0000
2022-11-07T20:02+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049133483_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_bf4eefdb324382c71a81f184e7a84179.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع "برادو" في شارع شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.ولم يصدر تعليق من جانب السفارة الأمريكية في بغداد على الحادث حتى موعد نشر الخبر.وتوصل العراق والولايات المتحدة، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تعلن-مقتل-أحد-مواطنيها-بالقصف-الإيراني-لكردستان-العراق-1068415493.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049133483_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_900e37d75265bc8ede38912fded510e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" مقتل مواطن أمريكي على يد مجهولين وسط العاصمة العراقية
تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بمقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع "برادو" في شارع شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.
ولم يصدر تعليق من جانب السفارة الأمريكية في بغداد على الحادث حتى موعد نشر الخبر.
وتوصل العراق والولايات المتحدة، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.