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https://sputnikarabic.ae/20221107/مصدر-أمني-يؤكد-لـسبوتنيك-مقتل-مواطن-أمريكي-على-يد-مجهولين-وسط-العاصمة-العراقية-1069924842.html
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" مقتل مواطن أمريكي على يد مجهولين وسط العاصمة العراقية
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" مقتل مواطن أمريكي على يد مجهولين وسط العاصمة العراقية
أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بمقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T20:02+0000
2022-11-07T20:02+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع "برادو" في شارع شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.ولم يصدر تعليق من جانب السفارة الأمريكية في بغداد على الحادث حتى موعد نشر الخبر.وتوصل العراق والولايات المتحدة، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تعلن-مقتل-أحد-مواطنيها-بالقصف-الإيراني-لكردستان-العراق-1068415493.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" مقتل مواطن أمريكي على يد مجهولين وسط العاصمة العراقية

20:02 GMT 07.11.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بمقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع "برادو" في شارع شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.
ولم يصدر تعليق من جانب السفارة الأمريكية في بغداد على الحادث حتى موعد نشر الخبر.
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وتوصل العراق والولايات المتحدة، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
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