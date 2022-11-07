https://sputnikarabic.ae/20221107/مصدر-أمني-يعلن-تفكيك-خلية-لـداعش-خططت-لتنفيذ-هجمات-في-لبنان-تزامنا-مع-مباريات-كأس-العالم-1069919074.html
مصدر أمني يعلن تفكيك خلية لـ"داعش" خططت لتنفيذ هجمات في لبنان تزامنا مع مباريات كأس العالم
مصدر أمني يعلن تفكيك خلية لـ"داعش" خططت لتنفيذ هجمات في لبنان تزامنا مع مباريات كأس العالم
أفاد مصدر أمني لبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني فككت خلية خطيرة تابعة لتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا ودول... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:01+0000
2022-11-07T16:01+0000
2022-11-07T16:01+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر اللبناني إن "الخلية يتزعمها الموقوف أ. خ. الذي كان مسجونًا في سجن رومية شرقي بيروت منذ 2015 وحتى 2017، وتنقل مؤخرًا بين سوريا وتركيا والتقى قيادات من داعش ثم تمكن من التسلل إلى لبنان وقام بتجنيد عناصر متطرفة".وتقام بطولة كأس العالم في قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20200826/توقيف-داعشي-كان-يخطط-للقيام-بعمليات-إرهابية-في-لبنان--1046367154.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصدر أمني يعلن تفكيك خلية لـ"داعش" خططت لتنفيذ هجمات في لبنان تزامنا مع مباريات كأس العالم
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أفاد مصدر أمني لبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني فككت خلية خطيرة تابعة لتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة] كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في منطقتي جبل محسن في طرابلس والضاحية الجنوبية، وذلك تزامنًا مع بداية إذاعة مباريات كأس العالم 2022.
بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر اللبناني إن "الخلية يتزعمها الموقوف أ. خ. الذي كان مسجونًا في سجن رومية شرقي بيروت منذ 2015 وحتى 2017، وتنقل مؤخرًا بين سوريا وتركيا والتقى قيادات من داعش ثم تمكن من التسلل إلى لبنان وقام بتجنيد عناصر متطرفة
".
وتقام بطولة كأس العالم في قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.