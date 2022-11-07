https://sputnikarabic.ae/20221107/مصدر-أمني-يعلن-تفكيك-خلية-لـداعش-خططت-لتنفيذ-هجمات-في-لبنان-تزامنا-مع-مباريات-كأس-العالم-1069919074.html

مصدر أمني يعلن تفكيك خلية لـ"داعش" خططت لتنفيذ هجمات في لبنان تزامنا مع مباريات كأس العالم

مصدر أمني يعلن تفكيك خلية لـ"داعش" خططت لتنفيذ هجمات في لبنان تزامنا مع مباريات كأس العالم

أفاد مصدر أمني لبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني فككت خلية خطيرة تابعة لتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا ودول... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T16:01+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر اللبناني إن "الخلية يتزعمها الموقوف أ. خ. الذي كان مسجونًا في سجن رومية شرقي بيروت منذ 2015 وحتى 2017، وتنقل مؤخرًا بين سوريا وتركيا والتقى قيادات من داعش ثم تمكن من التسلل إلى لبنان وقام بتجنيد عناصر متطرفة".وتقام بطولة كأس العالم في قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20200826/توقيف-داعشي-كان-يخطط-للقيام-بعمليات-إرهابية-في-لبنان--1046367154.html

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