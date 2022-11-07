https://sputnikarabic.ae/20221107/مصر-ترسل-17-طنا-من-أدوية-ولقاحات-الكوليرا-إلى-لبنان-1069919881.html
مصر ترسل 17 طنا من أدوية ولقاحات الكوليرا إلى لبنان
مصر ترسل 17 طنا من أدوية ولقاحات الكوليرا إلى لبنان
أعلنت السفارة المصرية لدى لبنان استجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لطلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعما مصريا لمواجهة وباء الكوليرا خلال... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:28+0000
2022-11-07T16:28+0000
2022-11-07T16:28+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1069605810_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3fcf5b7536dbf57a3a116519d40d4894.jpg
وقالت السفارة في بيان لها اليوم الاثنين إن "طائرة عسكرية مصرية تصل إلى بيروت صباح الأربعاء، وعلى متنها شحنة تضم 17 طنا من أدوية ولقاحات وباء الكوليرا".وأوضحت بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، بأن ذلك يأتي "بعد أقل من أسبوع من طلب الرئيس نجيب ميقاتي من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما مصريا لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما في القمة العربية في الجزائر".ولفت السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي إلى أن "هذه الشحنة تمثل تأكيدا جديدا عن الالتزام المصري الوقوف بجانب الشعب اللبناني الشقيق، دعما للبنان في مواجهة تفشي وباء الكوليرا، وهي أحدث حلقات الجسر الجوي والبحري المصري، الذي بدأ منذ انفجار مرفأ بيروت".وقال إن "مصر تعرف قدر لبنان وتدرك أهمية تقديم كل سبل الدعم إليه ليتعافى ويستعيد دوره الحيوي والتاريخي كأحد مراكز الإشعاع الحضاري في الوطن العربي، فمصر دائما على العهد، تقف مع الشعب اللبناني كتفا بكتف، ولن تسمح بأن يترك لبنان العزيز على قلوبنا وحيدا في مواجهة أي أزمة".
https://sputnikarabic.ae/20221105/الكوليرا-هل-تتحول-إلى-جائحة-في-لبنان-والشرق-الأوسط؟-1069861943.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1069605810_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f03c7488e403d7a4dc95700015f7e781.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
مصر ترسل 17 طنا من أدوية ولقاحات الكوليرا إلى لبنان
تابعنا عبر
أعلنت السفارة المصرية لدى لبنان استجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لطلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعما مصريا لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما في القمة العربية في الجزائر.
وقالت السفارة في بيان لها اليوم الاثنين إن "طائرة عسكرية مصرية تصل إلى بيروت صباح الأربعاء، وعلى متنها شحنة تضم 17 طنا من أدوية ولقاحات وباء الكوليرا".
وأوضحت بحسب الوكالة الوطنية للإعلام
، اللبنانية، بأن ذلك يأتي "بعد أقل من أسبوع من طلب الرئيس نجيب ميقاتي من رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما مصريا لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما في القمة العربية في الجزائر".
ولفت السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي إلى أن "هذه الشحنة تمثل تأكيدا جديدا عن الالتزام المصري الوقوف بجانب الشعب اللبناني الشقيق، دعما للبنان في مواجهة تفشي وباء الكوليرا
، وهي أحدث حلقات الجسر الجوي والبحري المصري، الذي بدأ منذ انفجار مرفأ بيروت".
وقال إن "مصر تعرف قدر لبنان وتدرك أهمية تقديم كل سبل الدعم إليه ليتعافى ويستعيد دوره الحيوي والتاريخي كأحد مراكز الإشعاع الحضاري في الوطن العربي، فمصر دائما على العهد، تقف مع الشعب اللبناني كتفا بكتف، ولن تسمح بأن يترك لبنان العزيز على قلوبنا وحيدا في مواجهة أي أزمة".