https://sputnikarabic.ae/20221107/مقارنة-عسكرية-بين-بريطانيا-والصين-في-2022-1069919726.html
مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين في 2022
مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين في 2022
تمتلك الصين قوة بشرية هائلة تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بينهم أكثر من 619 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، ويصل إجمالي عدد جنود الجيش الصيني إلى 3 ملايين و134 ألف... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:10+0000
2022-11-07T16:10+0000
2022-11-07T16:10+0000
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وتقدر القوة البشرية لبريطانيا بنحو67 مليون نسمة بينهم 24 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، ويصل إجمالي عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين في 2022
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تمتلك الصين قوة بشرية هائلة تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بينهم أكثر من 619 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، ويصل إجمالي عدد جنود الجيش الصيني إلى 3 ملايين و134 ألف جندي.
وتقدر القوة البشرية لبريطانيا بنحو67 مليون نسمة بينهم 24 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، ويصل إجمالي عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي.