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https://sputnikarabic.ae/20221107/مقتل-أكثر-من-24-شخصا-معظمهم-طلاب-خلال-حادث-تصادم-حافلة-بشاحنة-في-غينيا-1069897017.html
مقتل أكثر من 24 شخصا معظمهم طلاب خلال حادث تصادم حافلة بشاحنة في غينيا
مقتل أكثر من 24 شخصا معظمهم طلاب خلال حادث تصادم حافلة بشاحنة في غينيا
لقي أكثر من 24 شخصا مصرعهم في غينيا، معظمهم من طلاب المدارس أو الجامعات، جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T06:02+0000
2022-11-07T06:08+0000
غينيا
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كانت الحافلة متجهة من العاصمة كوناكري إلى فارانا في الجنوب الغربي، ووقع الحادث بالقرب من كينديا، رابع أكبر مدينة في غينيا على بعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) شرق كوناكري، وفقا لوكالة فرانس برس.وقالت المسؤولة المحلية كابينيت كاكي، إن "الطلاب هم الضحايا الرئيسيون". مشيرة إلى أن الحافلة اصطدمت بالشاحنة أثناء محاولتها تجاوز حافلة أخرى.وقال الملازم فولي سومة من الدرك الوطني، إن الجثث "بالكاد يمكن التعرف عليها".وتحدث حوادث الطرق المميتة بانتظام في غينيا، وغالبا ما تكون ناجمة عن سوء حالة الطرق والمركبات أو القيادة المتهورة.ولقي 15 شخصا حتفهم في سبتمبر/أيلول الماضي في حادث حافلة صغيرة.
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غينيا

مقتل أكثر من 24 شخصا معظمهم طلاب خلال حادث تصادم حافلة بشاحنة في غينيا

06:02 GMT 07.11.2022 (تم التحديث: 06:08 GMT 07.11.2022)
© AFP 2022 / Cellou Binaniصورة أرشيفية.. العاصمة كوناكري، غينيا 5 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية.. العاصمة كوناكري، غينيا 5 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / Cellou Binani
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لقي أكثر من 24 شخصا مصرعهم في غينيا، معظمهم من طلاب المدارس أو الجامعات، جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة.
كانت الحافلة متجهة من العاصمة كوناكري إلى فارانا في الجنوب الغربي، ووقع الحادث بالقرب من كينديا، رابع أكبر مدينة في غينيا على بعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) شرق كوناكري، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقالت الحكومة، إن الحادث أدى إلى "مقتل أكثر من 24 شخصا"، وإصابة عدة أشخاص.
وقالت المسؤولة المحلية كابينيت كاكي، إن "الطلاب هم الضحايا الرئيسيون". مشيرة إلى أن الحافلة اصطدمت بالشاحنة أثناء محاولتها تجاوز حافلة أخرى.
وقال الملازم فولي سومة من الدرك الوطني، إن الجثث "بالكاد يمكن التعرف عليها".
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وتحدث حوادث الطرق المميتة بانتظام في غينيا، وغالبا ما تكون ناجمة عن سوء حالة الطرق والمركبات أو القيادة المتهورة.
ولقي 15 شخصا حتفهم في سبتمبر/أيلول الماضي في حادث حافلة صغيرة.
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