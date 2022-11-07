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https://sputnikarabic.ae/20221107/ملك-الأردن-يدعو-إلى-إنقاذ-مواقع-التراث-العالمي-المهددة-بسبب-التغير-المناخي-كالبحر-الميت-1069919458.html
ملك الأردن يدعو إلى إنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بسبب التغير المناخي كالبحر الميت
ملك الأردن يدعو إلى إنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بسبب التغير المناخي كالبحر الميت
دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته في مؤتمر المناخ (كوب 27)، اليوم الاثنين، إلى إنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بفعل التغير المناخي، مثل... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:04+0000
2022-11-07T16:04+0000
أخبار الأردن
قمة المناخ 2022
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي
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وقال مبينا إن "منسوب مياه البحر الميت يتراجع بمعدل ثلاثة أقدام سنويا، فيما تتدفق في نهر الأردن 7 في المائة فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وتابع: "كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة، في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية القلق بشأن مستقبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات".وشدد ملك الأردن أن "الدورة الـ27 السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب27)، أمامه مهمة ملحة هي إطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد، لتكون قادرة على إحداث التغيير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفاعلية كبيرتين".كما أشار إلى أن الأردن "يعد رائدا إقليميا في إنتاج الطاقة النظيفة، إذ يتم توليد 29 في المائة من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، ونسعى لتصل النسبة إلى 50 في المائة مع حلول عام 2030".وتابع لافتا إلى أن "برنامج الأردن للتعافي الأخضر يسير بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة".كذلك دعا العاهل الأردني في كلمته بمؤتمر المناخ (كوب 27) إلى "الانضمام إلينا في المصادقة على مبادرة "مترابطة المناخ - اللاجئين"، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي".وشهدت مدينة شرم الشيخ أمس، الأحد، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop 27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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أخبار الأردن, قمة المناخ 2022, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي
أخبار الأردن, قمة المناخ 2022, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي

ملك الأردن يدعو إلى إنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بسبب التغير المناخي كالبحر الميت

16:04 GMT 07.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يلقي كلمة له في مؤتمر المناخ (كوب 27)، شرم الشيخ، مصر، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يلقي كلمة له في مؤتمر المناخ (كوب 27)، شرم الشيخ، مصر، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يلقي كلمة له في مؤتمر المناخ (كوب 27)، شرم الشيخ، مصر، 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته في مؤتمر المناخ (كوب 27)، اليوم الاثنين، إلى إنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بفعل التغير المناخي، مثل البحر الميت ونهر الأردن.
وقال مبينا إن "منسوب مياه البحر الميت يتراجع بمعدل ثلاثة أقدام سنويا، فيما تتدفق في نهر الأردن 7 في المائة فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وتابع: "كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة، في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية القلق بشأن مستقبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات".
وشدد ملك الأردن أن "الدورة الـ27 السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب27)، أمامه مهمة ملحة هي إطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد، لتكون قادرة على إحداث التغيير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفاعلية كبيرتين".
كما أشار إلى أن الأردن "يعد رائدا إقليميا في إنتاج الطاقة النظيفة، إذ يتم توليد 29 في المائة من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، ونسعى لتصل النسبة إلى 50 في المائة مع حلول عام 2030".
وتابع لافتا إلى أن "برنامج الأردن للتعافي الأخضر يسير بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة".
كذلك دعا العاهل الأردني في كلمته بمؤتمر المناخ (كوب 27) إلى "الانضمام إلينا في المصادقة على مبادرة "مترابطة المناخ - اللاجئين"، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي".
وأكد أن "مناخ عالمنا بخيره وشره غير قابل للتجزئة، ويتعين علينا أن نوحد صفوفنا للتعامل معه، ففي صراع الحياة على هذه الأرض، ليس هناك متفرجون، وكل فعل له أثره".
وشهدت مدينة شرم الشيخ أمس، الأحد، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop 27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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