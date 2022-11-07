https://sputnikarabic.ae/20221107/ملك-المغرب-يشيد-بمشروع-لنقل-الغاز-النيجيري-إلى-أوروبا-عبر-بلاده-1069904554.html

ملك المغرب يشيد بمشروع لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر بلاده

ملك المغرب يشيد بمشروع لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر بلاده

أثنى ملك المغرب محمد السادس، على مشروع خط أنابيب الغاز المقرر إقامته بين بلاده ونيجيريا بهدف تغذية غرب أفريقيا وأوروبا، في ظل منافسة شديدة مع الجزائر، أكبر... 07.11.2022, سبوتنيك عربي

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وقال العاهل المغربي في خطاب مساء الأحد بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، إنه يعتبر الخط أكثر من مشروع ثنائي بين البلدين، نظرا للأهمية الخاصة للشركة مع دول غرب القارة.وأضاف أنه يريد للخط أن يكون مشروعا استراتيجيا يعود بالفائدة على منطقة غرب أفريقيا كلها، والتي يتجاوز تعداد سكانها 440 مليون نسمة، حسبما نقلت وكالة "الغرب العربي للأنباء" المغربية.وتابع محمد السادس: "بالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا يربط بين أفريقيا وأوروبا، كما نشيد بدعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه".وقع البلدان في الرباط في منتصف سبتمبر/ أيلول مذكرة تفاهم حول مشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. تشارك موريتانيا والسنغال أيضا في المشروع.يبلغ طول مشروع أنبوب غاز نيجيريا - المغرب 6000 كيلومتر، ومن المقرر أن يمر عبر 13 دولة أفريقية على طول ساحل المحيط الأطلسي عند اكتماله، وسيمد دولا غير ساحلية هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز. لم تعلن الخطة الزمنية لإتمامه بعد.ووفقا للبيانات المعلنة، سيتيح المشروع نقل أكثر من 5000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى المغرب، ومن ثم سيربط مباشرة بخط أنابيب المغرب-أوروبا وشبكة الغاز الأوروبية. ستتراوح تكلفته بين 20 و25 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20220916/سباق-مغربي-جزائري-من-أجل-الغاز-النيجيري-ما-القصة؟-1067845131.html

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