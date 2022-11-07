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https://sputnikarabic.ae/20221107/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-في-طهران-سبل-استئناف-العمل-بالخطة-المشتركة-1069896040.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث في طهران سبل استئناف العمل بالخطة المشتركة
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث في طهران سبل استئناف العمل بالخطة المشتركة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، بحث مع المسؤولين الإيرانيين سبل استئناف خطة العمل المشتركة وإحياء برنامج إيران النووي. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T01:36+0000
2022-11-07T01:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك خلال زيارة فيرشينين لطهران حيث أجرى مشاورات مع نظيره الإيراني علي باقري كياني، والنائب الأول للشؤون السياسية الخاصة علي أسغارد حاجي، وتبادلوا الآراء حول التقارير الدولية والإقليمية بخصوص القضايا المشتركة بين البلدين، والتي يوليها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماما خاصا.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها الإلكتروني، أن الجانبين بحثا آليات إيجاد حلول دائمة للأزمات في أفغانستان، واليمن، وسوريا، وليبيا.
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أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث في طهران سبل استئناف العمل بالخطة المشتركة

01:36 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين، بحث مع المسؤولين الإيرانيين سبل استئناف خطة العمل المشتركة وإحياء برنامج إيران النووي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك خلال زيارة فيرشينين لطهران حيث أجرى مشاورات مع نظيره الإيراني علي باقري كياني، والنائب الأول للشؤون السياسية الخاصة علي أسغارد حاجي، وتبادلوا الآراء حول التقارير الدولية والإقليمية بخصوص القضايا المشتركة بين البلدين، والتي يوليها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماما خاصا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية نشر على موقعها الإلكتروني، أن الجانبين بحثا آليات إيجاد حلول دائمة للأزمات في أفغانستان، واليمن، وسوريا، وليبيا.
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