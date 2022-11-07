https://sputnikarabic.ae/20221107/نتنياهو-يؤكد-لبايدن-مواصلته-لمشروع-اتفاقيات-السلام-ومواجهة-تهديد-العدوان-الإيراني-1069926275.html

نتنياهو يؤكد لبايدن مواصلته لمشروع اتفاقيات السلام ومواجهة "تهديد العدوان الإيراني"

نتنياهو يؤكد لبايدن مواصلته لمشروع اتفاقيات السلام ومواجهة "تهديد العدوان الإيراني"

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الاثنين. 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T20:53+0000

2022-11-07T20:53+0000

2022-11-07T20:53+0000

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

بنيامين نتنياهو

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg

وقال نتنياهو، في بيان له ، إن "الرئيس بايدن اتصل به وهنأه على فوزه في الانتخابات الأخيرة وقال إن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى".وأضاف: أنه "شكر بايدن على صداقته الشخصية التي امتدت 40 عاما وعلى التزامه تجاه دولة إسرائيل"، متابعا: "أخبرته أنه في وسعنا الحصول على اتفاقيات سلام إضافية وكذلك التعامل مع تهديد العدوان الإيراني".وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إنه "بعد 6 أيام من الانتخابات، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات".وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزاب من أقصى اليميني بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.ويلزم المرشح، الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافيا، وحال الفشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, جو بايدن