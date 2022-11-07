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https://sputnikarabic.ae/20221107/نتنياهو-يؤكد-لبايدن-مواصلته-لمشروع-اتفاقيات-السلام-ومواجهة-تهديد-العدوان-الإيراني-1069926275.html
نتنياهو يؤكد لبايدن مواصلته لمشروع اتفاقيات السلام ومواجهة "تهديد العدوان الإيراني"
نتنياهو يؤكد لبايدن مواصلته لمشروع اتفاقيات السلام ومواجهة "تهديد العدوان الإيراني"
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الاثنين. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T20:53+0000
2022-11-07T20:53+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
بنيامين نتنياهو
جو بايدن
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وقال نتنياهو، في بيان له ، إن "الرئيس بايدن اتصل به وهنأه على فوزه في الانتخابات الأخيرة وقال إن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى".وأضاف: أنه "شكر بايدن على صداقته الشخصية التي امتدت 40 عاما وعلى التزامه تجاه دولة إسرائيل"، متابعا: "أخبرته أنه في وسعنا الحصول على اتفاقيات سلام إضافية وكذلك التعامل مع تهديد العدوان الإيراني".وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إنه "بعد 6 أيام من الانتخابات، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات".وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزاب من أقصى اليميني بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.ويلزم المرشح، الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافيا، وحال الفشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, جو بايدن
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, جو بايدن

نتنياهو يؤكد لبايدن مواصلته لمشروع اتفاقيات السلام ومواجهة "تهديد العدوان الإيراني"

20:53 GMT 07.11.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الاثنين.
وقال نتنياهو، في بيان له ، إن "الرئيس بايدن اتصل به وهنأه على فوزه في الانتخابات الأخيرة وقال إن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى".
وأضاف: أنه "شكر بايدن على صداقته الشخصية التي امتدت 40 عاما وعلى التزامه تجاه دولة إسرائيل"، متابعا: "أخبرته أنه في وسعنا الحصول على اتفاقيات سلام إضافية وكذلك التعامل مع تهديد العدوان الإيراني".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، إنه "بعد 6 أيام من الانتخابات، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات".
وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزاب من أقصى اليميني بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء الماضي.
ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".
ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل للتوصية بمرشح تلقى على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة.
ويلزم المرشح، الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست ليصبح بمقدوره تشكيل الحكومة، الأمر الذي يعني أن مهمة نتنياهو ستكون سهلة.
وسيكون أمام نتنياهو بعد حصوله على التوصيات اللازمة مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما إضافيا، وحال الفشل يتم تكليف مرشح آخر بالمهمة.
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