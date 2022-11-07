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https://sputnikarabic.ae/20221107/نقل-تسعة-أشخاص-إلى-المستشفى-بعد-حادث-إطلاق-نار-خارج-حانة-في-فيلادلفيا-1069927535.html
نقل تسعة أشخاص إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار خارج حانة في فيلادلفيا
نقل تسعة أشخاص إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار خارج حانة في فيلادلفيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار مساء السبت خارج حانة في فيلادلفيا، أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T22:20+0000
2022-11-07T22:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقد أصيب تسعة أشخاص على الأقل في إطلاق النار الذي وقع قبل الساعة 11 مساء بقليل بالتوقيت الشرقي، خارج حانة في حي كينسينغتون.وقالت الشرطة المحلية إن "عدة مشتبه بهم" قفزوا من سيارة وفتحوا النار على حشد خارج الحانة ثم فروا بالسيارة.وتبحث السلطات عن المشتبه بهم، وإن خمسة من الضحايا في حالة حرجة.
https://sputnikarabic.ae/20221029/بايدن-يصف-الهجوم-على-زوج-نانسي-بيلوسي-بـ-الحقير-1069591610.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

نقل تسعة أشخاص إلى المستشفى بعد حادث إطلاق نار خارج حانة في فيلادلفيا

22:20 GMT 07.11.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار مساء السبت خارج حانة في فيلادلفيا، أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.
وقد أصيب تسعة أشخاص على الأقل في إطلاق النار الذي وقع قبل الساعة 11 مساء بقليل بالتوقيت الشرقي، خارج حانة في حي كينسينغتون.
وقالت الشرطة المحلية إن "عدة مشتبه بهم" قفزوا من سيارة وفتحوا النار على حشد خارج الحانة ثم فروا بالسيارة.
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وتبحث السلطات عن المشتبه بهم، وإن خمسة من الضحايا في حالة حرجة.
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