https://sputnikarabic.ae/20221107/وزيرا-خارجية-روسيا-والهند-يعتزمان-بحث-قضايا-التجارة-والطاقة-في-موسكو-1069906907.html
وزيرا خارجية روسيا والهند يعتزمان بحث قضايا التجارة والطاقة في موسكو
وزيرا خارجية روسيا والهند يعتزمان بحث قضايا التجارة والطاقة في موسكو
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزيري خارجية روسيا والهند، سيرغي لافروف وسوبرامانيام جيشانكار، سيبحثان، خلال مباحثات في موسكو غدا الثلاثاء. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T12:59+0000
2022-11-07T12:59+0000
2022-11-07T12:59+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
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موسكو - سبوتنيك. ومن المنتظر أن تشمل المباحثات مسائل التجارة والاستفادة من العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، فضلا عن المشاريع الواعدة في قطاع الطاقة، لا سيما في منطقتي الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي. ويشمل جدول نقاش المواضيع الرئيسية المطروحة بين الوزيرين، التعاون في مجال التجارة والاستثمار وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية والاستفادة من العملات الوطنية بالتسويات المتبادلة، بالإضافة إلى مشاريع واعدة في قطاع الطاقة، خصوصاً في منطقتي الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي.وأضاف البيان أن الوزرين سيناقشان أيضا، القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والوضع حول الاتفاق النووي الإيراني، والاستعدادات للرئاسة الهندية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن تشكيل هيكل أمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والوضع في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، وذلك "تماشيا مع وقوف روسيا والهند موقف التأييد للجهود النشطة الرامية إلى تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة ومساواة وذي مراكز قوة متعددة، وأيضا من منطلق عدم قبولهما لتقدم الهيمنة الإمبريالية على الصعيد العالمي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الهند اليوم
وزيرا خارجية روسيا والهند يعتزمان بحث قضايا التجارة والطاقة في موسكو
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزيري خارجية روسيا والهند، سيرغي لافروف وسوبرامانيام جيشانكار، سيبحثان، خلال مباحثات في موسكو غدا الثلاثاء.
موسكو - سبوتنيك. ومن المنتظر أن تشمل المباحثات مسائل التجارة والاستفادة من العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، فضلا عن المشاريع الواعدة في قطاع الطاقة، لا سيما في منطقتي الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الروسية قالت فيه "سيبحث وزيرا خارجية روسيا والهند سبل تعزيز التعاون في المجالات المحورية، بالإضافة إلى قيامهما بـ" ضبط المواقف" بالنسبة للجدول الزمني الخاص بالاتصالات المقبلة".
ويشمل جدول نقاش المواضيع الرئيسية المطروحة بين الوزيرين، التعاون في مجال التجارة والاستثمار وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية والاستفادة من العملات الوطنية بالتسويات المتبادلة، بالإضافة إلى مشاريع واعدة في قطاع الطاقة
، خصوصاً في منطقتي الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي.
وأضاف البيان أن الوزرين سيناقشان أيضا، القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والوضع حول الاتفاق النووي الإيراني، والاستعدادات للرئاسة الهندية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن تشكيل هيكل أمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والوضع في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، وذلك "تماشيا مع وقوف روسيا والهند موقف التأييد للجهود النشطة الرامية إلى تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة ومساواة وذي مراكز قوة متعددة، وأيضا من منطلق عدم قبولهما لتقدم الهيمنة الإمبريالية على الصعيد العالمي".