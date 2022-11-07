https://sputnikarabic.ae/20221107/وزير-الخارجية-القطري-يصف-منتقدو-مونديال-قطر-2022-بـالمتعجرفين-1069903285.html

وزير الخارجية القطري يصف منتقدو مونديال قطر 2022 بـ"المتعجرفين"

وزير الخارجية القطري يصف منتقدو مونديال قطر 2022 بـ"المتعجرفين"

وصف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، منتقدي إقامة بلاده لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بـ"المتعجرفين". 07.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-07T11:23+0000

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وأكد في مقابلة له مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن "هناك أشخاصا لا يستطيعون تقبل أن تستضيف دولة صغيرة في الشرق الأوسط المونديال"، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.واعتبر أن التغطية الإعلامية السلبية للمسابقة الكروية المنتظرة تعد بمثابة "معلومات مضللة".وأكد وزير الخارجية القطري في تصريحاته أن صندوق التعويضات المخصص للعمال المتوفين في بناء ملاعب كرة القدم للمونديال يعمل بشكل فعال، وأنه تم توزيع نحو 350 مليون دولار على عائلاتهم.وفي الشهر الماضي، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أن بلاده "تعرضت لحملة غير مسبوقة منذ فوزها بتنظيم بكأس العالم لكرة القدم".وقال أمير قطر، في كلمة خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول: "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد، يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير"، حسب وكالة الأنباء القطرية- قنا.وأضاف: "لكن ما لبث أن تبين أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".وتقام بطولة كأس العالم في قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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