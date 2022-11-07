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https://sputnikarabic.ae/20221107/وسائل-الإعلام-الصينية-تدعو-الغرب-للتراجع-قبل-أن-تستخدم-روسيا-الأسلحة-الفريدة-1069898258.html
وسائل الإعلام الصينية تدعو الغرب للتراجع قبل أن تستخدم روسيا الأسلحة الفريدة
وسائل الإعلام الصينية تدعو الغرب للتراجع قبل أن تستخدم روسيا الأسلحة الفريدة
كشفت صحيفة صينية عن أسلحة روسية فريدة من نوعها قادرة على قلب موازين الحرب مع الدول الغربية في حال أقدمت روسيا على استخدامها. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T08:07+0000
2022-11-07T08:07+0000
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "بايجياهاو" الصينية في تقريرها أن الأسلحة التي بحوزة روسيا ستفرض على الغرب إعادة تقييم الوضع والموقف بحكمة، مشيرة إلى حاجة هذه الدول بالتراجع عن سياساتها حتى ولو كان ذلك صعبا.واعتبرت الصحيفة أن روسيا تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس" وقادرة على ضرب أي منطقة في العالم وخرق كل أنظمة الدفاع الصاروخي.وجاء في التقرير "السمة الرئيسية، هي أن صاروخ يارس يبلغ مدى إطلاقه 12000 كيلومتر وبالتالي من أي نقطة في روسيا يتم إطلاقه فهو قادر على ضرب أي ركن من أركان العالم".
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رصد عسكري
رصد عسكري

وسائل الإعلام الصينية تدعو الغرب للتراجع قبل أن تستخدم روسيا الأسلحة الفريدة

08:07 GMT 07.11.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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كشفت صحيفة صينية عن أسلحة روسية فريدة من نوعها قادرة على قلب موازين الحرب مع الدول الغربية في حال أقدمت روسيا على استخدامها.
وذكرت صحيفة "بايجياهاو" الصينية في تقريرها أن الأسلحة التي بحوزة روسيا ستفرض على الغرب إعادة تقييم الوضع والموقف بحكمة، مشيرة إلى حاجة هذه الدول بالتراجع عن سياساتها حتى ولو كان ذلك صعبا.
واعتبرت الصحيفة أن روسيا تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس" وقادرة على ضرب أي منطقة في العالم وخرق كل أنظمة الدفاع الصاروخي.
وجاء في التقرير "السمة الرئيسية، هي أن صاروخ يارس يبلغ مدى إطلاقه 12000 كيلومتر وبالتالي من أي نقطة في روسيا يتم إطلاقه فهو قادر على ضرب أي ركن من أركان العالم".
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