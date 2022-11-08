https://sputnikarabic.ae/20221108/أربع-مناطق-تنتظرها-كارثة-وهجرة-جماعية-1069949001.html

أربع مناطق تنتظرها كارثة وهجرة جماعية

أربع مناطق تنتظرها كارثة وهجرة جماعية

قال عالم المناخ يوهان روكستروم في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، إن درجات الحرارة في بعض مناطق الأرض في أقل من 50 عامًا قد ترتفع... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T12:58+0000

2022-11-08T12:58+0000

2022-11-08T12:58+0000

العالم

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قال العالم إن زيادة متوسط ​​درجة الحرارة على الأرض بمقدار 2.4 درجة ستخلق ظروفًا معيشية جديدة تمامًا. وشدد على أنه حتى الآن لم ترتفع درجة الحرارة على هذا الكوكب بهذا الشكل ومن المستحيل تحديد النتائج بالضبط.قال روكستروم: "أود أن أسمي ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.4 درجة كارثة".وقال: "ربما بحلول عام 2070، ستكون معظم مناطق العالم القريبة من خط الاستواء ساخنة بدرجة كافية لتهديد حياة الناس. وهذا ينطبق على معظم البرازيل، وكذلك أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط والهند".ووفقا له، يمكن أن يتجاوز متوسط ​​درجة الحرارة السنوية هناك 30 درجة، مما يشكل تهديدا مباشرا لحياة الإنسان.كما أنه واثق من أن بعض نقاط التحول قد حدثت، وسوف تتفاقم أكثر. نحن نتحدث، على وجه الخصوص، عن ذوبان الأنهار الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا، مما سيؤدي إلى فيضانات المناطق الساحلية في جميع أنحاء الكوكب.وأضاف العالم أن البحر قد يرتفع سبعة أمتار. وستواجه بنغلادش أو جزر المالديف مشاكل كبيرة مثل مومباي ومانهاتن ولاهاي.يصدر العلماء بانتظام تحذيرات حول مخاطر الاحتباس الحراري. للحد من هذه العملية، في عام 2015، وقعت أكثر من 190 دولة على اتفاقية باريس للمناخ، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات، ورفع مستوى التكنولوجيا والتكيف مع التغييرات الجارية. ومن المتوقع أيضًا أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة.

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