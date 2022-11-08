https://sputnikarabic.ae/20221108/أردوغان-نتفهم-مخاوف-السويد-الأمنية-وندعم-سياسة-الباب-المفتوح-لحلف-الناتو-1069956691.html
أردوغان: نتفهم مخاوف السويد الأمنية وندعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف الناتو
أردوغان: نتفهم مخاوف السويد الأمنية وندعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف الناتو
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتفهم مخاوف السويد الأمنية، مشيرا إلى أن أنقرة تدعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T16:31+0000
2022-11-08T16:31+0000
2022-11-08T16:47+0000
العالم
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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء.وأكد أردوغان أن بلاده تدعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف "الناتو"، مشيرا إلى تفهم أنقرة مخاوف السويد الأمنية في ظل الظروف الحالية مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف: "السويد تريد الانضمام إلى الناتو من أجل أمنها، ونحن نريد من السويد تبديد قلقنا الأمني"، في إشارة إلى مطالب تركيا للسويد بشأن تسليم أعضاء بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.ووقعت تركيا في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم مع السويد وفنلندا تعهدا خلالها بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الكردية، التي تصنفها تركيا إرهابية، لنيل موافقة الأخيرة على انضمامهما للناتو.وقبل أيام، أعلنت حكومة يمين الوسط السويدية الجديدة أنها ستنأى بنفسها عن العديد من الجماعات الكردية.
https://sputnikarabic.ae/20221104/أردوغان-يؤكد-رفض-تركيا--لعضوية-فنلندا-والسويد-في-الناتو-حتى-تتخذا-الخطوات-اللازمة-1069841050.html
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العالم
أردوغان: نتفهم مخاوف السويد الأمنية وندعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف الناتو
16:31 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 16:47 GMT 08.11.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتفهم مخاوف السويد الأمنية، مشيرا إلى أن أنقرة تدعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
أنطاكيا - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء.
وأكد أردوغان أن بلاده تدعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف "الناتو"، مشيرا إلى تفهم أنقرة مخاوف السويد الأمنية في ظل الظروف الحالية مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال أردوغان: "وافقنا على مباحثات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، ونتفهم القلق الأمني للسويد... نحن ندعم سياسة الباب المفتوح للناتو".
وأضاف: "السويد تريد الانضمام إلى الناتو من أجل أمنها، ونحن نريد من السويد تبديد قلقنا الأمني
"، في إشارة إلى مطالب تركيا للسويد بشأن تسليم أعضاء بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.
ووقعت تركيا في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم مع السويد وفنلندا تعهدا خلالها بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الكردية، التي تصنفها تركيا إرهابية، لنيل موافقة الأخيرة على انضمامهما للناتو
.
وقبل أيام، أعلنت حكومة يمين الوسط السويدية الجديدة أنها ستنأى بنفسها عن العديد من الجماعات الكردية.