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https://sputnikarabic.ae/20221108/أردوغان-نتفهم-مخاوف-السويد-الأمنية-وندعم-سياسة-الباب-المفتوح-لحلف-الناتو-1069956691.html
أردوغان: نتفهم مخاوف السويد الأمنية وندعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف الناتو
أردوغان: نتفهم مخاوف السويد الأمنية وندعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف الناتو
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتفهم مخاوف السويد الأمنية، مشيرا إلى أن أنقرة تدعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T16:31+0000
2022-11-08T16:47+0000
العالم
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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء.وأكد أردوغان أن بلاده تدعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف "الناتو"، مشيرا إلى تفهم أنقرة مخاوف السويد الأمنية في ظل الظروف الحالية مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف: "السويد تريد الانضمام إلى الناتو من أجل أمنها، ونحن نريد من السويد تبديد قلقنا الأمني"، في إشارة إلى مطالب تركيا للسويد بشأن تسليم أعضاء بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.ووقعت تركيا في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم مع السويد وفنلندا تعهدا خلالها بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الكردية، التي تصنفها تركيا إرهابية، لنيل موافقة الأخيرة على انضمامهما للناتو.وقبل أيام، أعلنت حكومة يمين الوسط السويدية الجديدة أنها ستنأى بنفسها عن العديد من الجماعات الكردية.
https://sputnikarabic.ae/20221104/أردوغان-يؤكد-رفض-تركيا--لعضوية-فنلندا-والسويد-في-الناتو-حتى-تتخذا-الخطوات-اللازمة-1069841050.html
https://sputnikarabic.ae/20221105/السويد-تعلن-أنها-ستنأى-بنفسها-عن-وحدات-حماية-الشعب-الكردية-1069856930.html
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العالم
العالم

أردوغان: نتفهم مخاوف السويد الأمنية وندعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف الناتو

16:31 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 16:47 GMT 08.11.2022)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتفهم مخاوف السويد الأمنية، مشيرا إلى أن أنقرة تدعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
أنطاكيا - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء.
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
أردوغان يؤكد رفض تركيا لعضوية فنلندا والسويد في "الناتو" ‏حتى تتخذا "الخطوات" اللازمة
4 نوفمبر, 20:39 GMT
وأكد أردوغان أن بلاده تدعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف "الناتو"، مشيرا إلى تفهم أنقرة مخاوف السويد الأمنية في ظل الظروف الحالية مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال أردوغان: "وافقنا على مباحثات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، ونتفهم القلق الأمني للسويد... نحن ندعم سياسة الباب المفتوح للناتو".

وأضاف: "السويد تريد الانضمام إلى الناتو من أجل أمنها، ونحن نريد من السويد تبديد قلقنا الأمني"، في إشارة إلى مطالب تركيا للسويد بشأن تسليم أعضاء بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.
قوات وحدات حماية الشعب الكردية بالقرب من دبابة الجيش التركي، بينما يعمل الأتراك لبناء مقبرة عثمانية جديدة في قرية إسمة في محافظة حلب، سوريا، 22 فبراير/ شباط 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
السويد تعلن أنها ستنأى بنفسها عن وحدات حماية الشعب الكردية
5 نوفمبر, 13:51 GMT
ووقعت تركيا في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم مع السويد وفنلندا تعهدا خلالها بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الكردية، التي تصنفها تركيا إرهابية، لنيل موافقة الأخيرة على انضمامهما للناتو.
وقبل أيام، أعلنت حكومة يمين الوسط السويدية الجديدة أنها ستنأى بنفسها عن العديد من الجماعات الكردية.
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