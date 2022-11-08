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https://sputnikarabic.ae/20221108/أردوغان-يقود-قطارا-ويغني-مع-الأطفال-فيديو-1069963267.html
أردوغان يقود قطارا ويغني مع الأطفال... فيديو
أردوغان يقود قطارا ويغني مع الأطفال... فيديو
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أداء إحدى الأغاني التركية مع أطفال من داخل قمرة قيادة قطار قام بافتتاحه بولاية غازي عنتاب. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
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وظهر أردوغان داخل قمرة القطار وحوله أطفال وهو يردد معهم كلمات إحدى الأغاني التركية، بينما يقوم بقيادة القطار بنفسه.ونشر الفيديو فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على صفحته الرسمية على "تويتر" يوم الأحد الماضي.وعلق ألطون، على الفيديو بعبارة قال فيها: "رئيسنا رجب طيب أردوغان مع أطفالنا في غازي عنتاب".كما نشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مقطع فيديو في اليوم التالي يظهر فيه أردوغان خلال نزوله من الطائرة وفي استقباله مجموعة من الأطفال، الذي تبادل معهم بعض الأحاديث قبل أن يسمح لهم بالصعود على سلم الطائرة.
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يقود قطارا ويغني مع الأطفال... فيديو

20:25 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي رجب طيب أردروغان
الرئيس التركي رجب طيب أردروغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أداء إحدى الأغاني التركية مع أطفال من داخل قمرة قيادة قطار قام بافتتاحه بولاية غازي عنتاب.
وظهر أردوغان داخل قمرة القطار وحوله أطفال وهو يردد معهم كلمات إحدى الأغاني التركية، بينما يقوم بقيادة القطار بنفسه.
ونشر الفيديو فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على صفحته الرسمية على "تويتر" يوم الأحد الماضي.
وعلق ألطون، على الفيديو بعبارة قال فيها: "رئيسنا رجب طيب أردوغان مع أطفالنا في غازي عنتاب".
كما نشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مقطع فيديو في اليوم التالي يظهر فيه أردوغان خلال نزوله من الطائرة وفي استقباله مجموعة من الأطفال، الذي تبادل معهم بعض الأحاديث قبل أن يسمح لهم بالصعود على سلم الطائرة.
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