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أمريكا تسلم أوكرانيا نظامي "سام" متقدمين للدفاع الجوي
أمريكا تسلم أوكرانيا نظامي "سام" متقدمين للدفاع الجوي
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سلمت نظامي صواريخ أرض - جو متقدمين من طراز "ناسامس" ونشرهما للعمل في... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T19:57+0000
2022-11-08T19:57+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر خلال إيجاز صحفي إن أنظمة "ناسامس" (وهي اختصار لـ"أنظمة صواريخ سام النرويجية المتقدمة") موجودة الآن في أوكرانيا وتعمل هناك.التزمت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا ثمانية من أنظمة "ناسامس" لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية. من غير المتوقع تسليم أنظمة الدفاع الجوي الستة الأخرى في أي وقت قريب، وفقا لمسؤولي البنتاغون.أنظمة صواريخ سام المتقدمة، هي أنظمة دفاع جوي أرضية قصيرة إلى متوسطة المدى يمكنها الدفاع ضد الطائرات دون طيار والمروحيات وصواريخ كروز والطائرات.في وقت سابق، دعا وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، إلى تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والطيران والدبابات والصواريخ البعيدة المدى، وذلك بعد تقارير أفادت بأن أوكرانيا تواجه نقصا حادا في أنظمة الدفاع.
https://sputnikarabic.ae/20221108/أنظمة-الدفاع-تنفد-لدى-أوكرانيا-1069945064.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تسلم أوكرانيا نظامي "سام" متقدمين للدفاع الجوي

19:57 GMT 08.11.2022
© YouTube.comصاروخ سام 5
صاروخ سام 5 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© YouTube.com
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سلمت نظامي صواريخ أرض - جو متقدمين من طراز "ناسامس" ونشرهما للعمل في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال رايدر خلال إيجاز صحفي إن أنظمة "ناسامس" (وهي اختصار لـ"أنظمة صواريخ سام النرويجية المتقدمة") موجودة الآن في أوكرانيا وتعمل هناك.
اس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
أنظمة الدفاع تنفد لدى أوكرانيا
12:25 GMT
التزمت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا ثمانية من أنظمة "ناسامس" لأوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية. من غير المتوقع تسليم أنظمة الدفاع الجوي الستة الأخرى في أي وقت قريب، وفقا لمسؤولي البنتاغون.
أنظمة صواريخ سام المتقدمة، هي أنظمة دفاع جوي أرضية قصيرة إلى متوسطة المدى يمكنها الدفاع ضد الطائرات دون طيار والمروحيات وصواريخ كروز والطائرات.
في وقت سابق، دعا وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، إلى تزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي والطيران والدبابات والصواريخ البعيدة المدى، وذلك بعد تقارير أفادت بأن أوكرانيا تواجه نقصا حادا في أنظمة الدفاع.
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