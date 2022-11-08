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https://sputnikarabic.ae/20221108/أنظمة-الدفاع-تنفد-لدى-أوكرانيا-1069945064.html
أنظمة الدفاع تنفد لدى أوكرانيا
أنظمة الدفاع تنفد لدى أوكرانيا
تخاطر أوكرانيا بالبقاء من دون وسائل دفاع جوي، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة. نشرت مجلة "تايمز" مقتطفات من التقرير. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T12:25+0000
2022-11-08T12:25+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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لاحظ مؤلفو التقرير أن القوات المسلحة الروسية قد غيرت نهجها في العمليات في سماء أوكرانيا، بعد أن بدأت في استخدام طائرات كاميكازي (الانتحارية) المسيرة على نطاق أوسع في الشهر الماضي.تحلق بسرعة 150-170 كيلومترا في الساعة وتحمل رأسا حربيا تزن من 20 إلى 40 كيلوغراما. وهكذا، على سبيل المثال، تم تعطيل جزء كبير من شبكة الطاقة الأوكرانية. يقول المحللون جاستن برونك وجاك واتلينج ونيك رينولدز إن أرخص الحلول لمكافحتها قد يكون تزويد المنشآت المضادة للطائرات برادارات للإجراءات المضادة، مما سيسمح لها برؤية أفضل للطائرات المسيرة.ومع ذلك، فإن موظفي المعهد لا يطالبون بالتوقف عند الخيار الأقل تكلفة. على العكس من ذلك، يعرضون تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والمدافع المضادة للطائرات، بالإضافة إلى إضافة الوقود إلى النار من خلال تضمين مقاتلات Saab Gripens و F-16 في قائمة الأسلحة المنقولة. في الوقت نفسه، هم واثقون من أن ظهور المقاتلات في التشكيلات المسلحة لأوكرانيا لن يؤدي إلى تصعيد الصراع.يشير المنشور إلى أن القيادة الأوكرانية توقفت عن طلب مقاتلات من الغرب فقط بشكل علني. في السر، خلف الأبواب المغلقة ، تثار هذه القضية باستمرار. الحجة عادة هي أن "أراضي الدولة تتعرض لهجمات منتظمة بصواريخ كروز".
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أنظمة الدفاع تنفد لدى أوكرانيا

12:25 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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تخاطر أوكرانيا بالبقاء من دون وسائل دفاع جوي، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة. نشرت مجلة "تايمز" مقتطفات من التقرير.
لاحظ مؤلفو التقرير أن القوات المسلحة الروسية قد غيرت نهجها في العمليات في سماء أوكرانيا، بعد أن بدأت في استخدام طائرات كاميكازي (الانتحارية) المسيرة على نطاق أوسع في الشهر الماضي.
تحلق بسرعة 150-170 كيلومترا في الساعة وتحمل رأسا حربيا تزن من 20 إلى 40 كيلوغراما. وهكذا، على سبيل المثال، تم تعطيل جزء كبير من شبكة الطاقة الأوكرانية. يقول المحللون جاستن برونك وجاك واتلينج ونيك رينولدز إن أرخص الحلول لمكافحتها قد يكون تزويد المنشآت المضادة للطائرات برادارات للإجراءات المضادة، مما سيسمح لها برؤية أفضل للطائرات المسيرة.
ومع ذلك، فإن موظفي المعهد لا يطالبون بالتوقف عند الخيار الأقل تكلفة. على العكس من ذلك، يعرضون تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والمدافع المضادة للطائرات، بالإضافة إلى إضافة الوقود إلى النار من خلال تضمين مقاتلات Saab Gripens و F-16 في قائمة الأسلحة المنقولة. في الوقت نفسه، هم واثقون من أن ظهور المقاتلات في التشكيلات المسلحة لأوكرانيا لن يؤدي إلى تصعيد الصراع.
يشير المنشور إلى أن القيادة الأوكرانية توقفت عن طلب مقاتلات من الغرب فقط بشكل علني. في السر، خلف الأبواب المغلقة ، تثار هذه القضية باستمرار. الحجة عادة هي أن "أراضي الدولة تتعرض لهجمات منتظمة بصواريخ كروز".
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