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https://sputnikarabic.ae/20221108/أنقرة-تخطط-لمنح-الحبوب-الروسية-مجانا-للدول-النامية-بعد-معالجتها-محليا-1069948504.html
أنقرة تخطط لمنح الحبوب الروسية مجانا للدول النامية بعد معالجتها محليا
أنقرة تخطط لمنح الحبوب الروسية مجانا للدول النامية بعد معالجتها محليا
أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، فاهيت كريشي، أن أنقرة تخطط لمعالجة القمح الروسي وتصديره للدول النامية مجانا. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T12:55+0000
2022-11-08T12:55+0000
روسيا
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية أمس، عقب اجتماع الحكومة، نقلها الإعلام التركي اليوم الثلاثاء: "سنعالج القمح الروسي ونصدره للدول النامية مجانا".كما أشار الوزير التركي إلى أن أنقرة "ستحصل على القمح الروسي مجانا، وستنقل الحبوب التي ستعالج في تركيا إلى 8 دول"، موضحا "القمح الذي نحصل عليه مجانا يقدم في شكل دقيق مجانا بحسب رغبة رئيسنا".وتسعى أنقرة لتمديد اتفاقية الحبوب لمدة عام كامل بعد قرار استئناف موسكو العمل بالاتفاق بعد ضمانات كييف بعدم استخدام ممر صادرات الحبوب في الأعمال القتالية.وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وأن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221103/كوليبا-يؤكد-أن-أوكرانيا-قدمت-ضمانات-أمنية-لعدم-استخدام-ممر-اتفاقية-الحبوب-لأغراض-عسكرية--1069781931.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

أنقرة تخطط لمنح الحبوب الروسية مجانا للدول النامية بعد معالجتها محليا

12:55 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، فاهيت كريشي، أن أنقرة تخطط لمعالجة القمح الروسي وتصديره للدول النامية مجانا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية أمس، عقب اجتماع الحكومة، نقلها الإعلام التركي اليوم الثلاثاء: "سنعالج القمح الروسي ونصدره للدول النامية مجانا".
كما أشار الوزير التركي إلى أن أنقرة "ستحصل على القمح الروسي مجانا، وستنقل الحبوب التي ستعالج في تركيا إلى 8 دول"، موضحا "القمح الذي نحصل عليه مجانا يقدم في شكل دقيق مجانا بحسب رغبة رئيسنا".
وتسعى أنقرة لتمديد اتفاقية الحبوب لمدة عام كامل بعد قرار استئناف موسكو العمل بالاتفاق بعد ضمانات كييف بعدم استخدام ممر صادرات الحبوب في الأعمال القتالية.
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كوليبا يؤكد أن أوكرانيا قدمت ضمانات أمنية لعدم استخدام ممر "اتفاقية الحبوب" لأغراض عسكرية
3 نوفمبر, 09:26 GMT
وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وأن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
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