https://sputnikarabic.ae/20221108/أنقرة-تخطط-لمنح-الحبوب-الروسية-مجانا-للدول-النامية-بعد-معالجتها-محليا-1069948504.html
أنقرة تخطط لمنح الحبوب الروسية مجانا للدول النامية بعد معالجتها محليا
أنقرة تخطط لمنح الحبوب الروسية مجانا للدول النامية بعد معالجتها محليا
أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، فاهيت كريشي، أن أنقرة تخطط لمعالجة القمح الروسي وتصديره للدول النامية مجانا. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T12:55+0000
2022-11-08T12:55+0000
2022-11-08T12:55+0000
روسيا
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية أمس، عقب اجتماع الحكومة، نقلها الإعلام التركي اليوم الثلاثاء: "سنعالج القمح الروسي ونصدره للدول النامية مجانا".كما أشار الوزير التركي إلى أن أنقرة "ستحصل على القمح الروسي مجانا، وستنقل الحبوب التي ستعالج في تركيا إلى 8 دول"، موضحا "القمح الذي نحصل عليه مجانا يقدم في شكل دقيق مجانا بحسب رغبة رئيسنا".وتسعى أنقرة لتمديد اتفاقية الحبوب لمدة عام كامل بعد قرار استئناف موسكو العمل بالاتفاق بعد ضمانات كييف بعدم استخدام ممر صادرات الحبوب في الأعمال القتالية.وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وأن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221103/كوليبا-يؤكد-أن-أوكرانيا-قدمت-ضمانات-أمنية-لعدم-استخدام-ممر-اتفاقية-الحبوب-لأغراض-عسكرية--1069781931.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
أنقرة تخطط لمنح الحبوب الروسية مجانا للدول النامية بعد معالجتها محليا
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أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، فاهيت كريشي، أن أنقرة تخطط لمعالجة القمح الروسي وتصديره للدول النامية مجانا.
أنطاكيا - سبوتنيك
. وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية أمس، عقب اجتماع الحكومة، نقلها الإعلام التركي اليوم الثلاثاء: "سنعالج القمح الروسي ونصدره للدول النامية مجانا".
كما أشار الوزير التركي إلى أن أنقرة "ستحصل على القمح الروسي مجانا، وستنقل الحبوب التي ستعالج في تركيا إلى 8 دول"، موضحا "القمح الذي نحصل عليه مجانا يقدم في شكل دقيق مجانا بحسب رغبة رئيسنا".
وتسعى أنقرة لتمديد اتفاقية الحبوب
لمدة عام كامل بعد قرار استئناف موسكو العمل بالاتفاق بعد ضمانات كييف بعدم استخدام ممر صادرات الحبوب في الأعمال القتالية.
وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق
على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، وأن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا.