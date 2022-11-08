https://sputnikarabic.ae/20221108/أوكرانيا-تتدرب-على-إزالة-عواقب-ضربة-نووية-1069932603.html
أوكرانيا تتدرب على إزالة عواقب ضربة نووية
أوكرانيا تتدرب على إزالة عواقب ضربة نووية
نظمت أوكرانيا تدريبات للقضاء على عواقب الضربة النووية، والتي تتهمها روسيا بإنشاء "قنبلة قذرة"، وأجرت التدريبات في مقاطعة تشيرنيفتسي. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T08:16+0000
2022-11-08T08:16+0000
2022-11-08T08:16+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الإداراة العسكرية الإقليمية في المقاطعة: "نظمت الإدارة العسكرية الإقليمية، مع الإدارة الرئيسية للخدمة المدنية في أوكرانيا لحالات الطوارئ في مقاطعة تشيرنيفتسي، تدريباً مشتركاً للقضاء على عواقب الضربة النووية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم محاكاة الوضع بأقصى قدر من اعتبار الخصائص الإقليمية".وفي وقت سابق، قال الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، إن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات حول خطط كييف لاستخدام "قنبلة قذرة" وإلقاء باللوم على موسكو في ذلك. في وقت لاحق، أجرى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية تفتيش في المنشآت الأوكرانية بعد طلب من كييف على خلفية البيانات الروسية."القنبلة القذرة" هي حاوية معبأة بنظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، يتم تدمير الحاوية، ويتم رش المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، مما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة. ويظهر في العرض التقديمي لوزارة الدفاع الروسية، عندما تفجر أوكرانيا "قنبلة قذرة"، ستنتشر النظائر المشعة في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تتدرب على إزالة عواقب ضربة نووية
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نظمت أوكرانيا تدريبات للقضاء على عواقب الضربة النووية، والتي تتهمها روسيا بإنشاء "قنبلة قذرة"، وأجرت التدريبات في مقاطعة تشيرنيفتسي.
وقالت الإداراة العسكرية الإقليمية في المقاطعة: "نظمت الإدارة العسكرية الإقليمية، مع الإدارة الرئيسية للخدمة المدنية في أوكرانيا لحالات الطوارئ في مقاطعة تشيرنيفتسي، تدريباً مشتركاً للقضاء على عواقب الضربة النووية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم محاكاة الوضع بأقصى قدر من اعتبار الخصائص الإقليمية".
وفي وقت سابق، قال الجنرال إيغور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، إن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات حول خطط كييف لاستخدام "قنبلة قذرة" وإلقاء باللوم على موسكو في ذلك. في وقت لاحق، أجرى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية تفتيش في المنشآت الأوكرانية بعد طلب من كييف على خلفية البيانات الروسية.
"القنبلة القذرة" هي حاوية معبأة بنظائر مشعة وعبوة ناسفة. عندما يتم تفجير الشحنة، يتم تدمير الحاوية، ويتم رش المادة المشعة بواسطة موجة الصدمة، مما يؤدي إلى تلوث إشعاعي للمنطقة على مساحات واسعة. ويظهر في العرض التقديمي لوزارة الدفاع الروسية، عندما تفجر أوكرانيا "قنبلة قذرة"، ستنتشر النظائر المشعة في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.