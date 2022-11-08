https://sputnikarabic.ae/20221108/إعلام-قطر-ترفض-التعاون-مع-شركات-اتصالات-إسرائيلية-خلال-كأس-العالم-1069949132.html
إعلام: قطر ترفض التعاون مع شركات اتصالات "إسرائيلية" خلال كأس العالم
إعلام: قطر ترفض التعاون مع شركات اتصالات "إسرائيلية" خلال كأس العالم
كشفت قناة "كان" العبرية الرسمية، الثلاثاء، عن رفض قطر التعاون مع شركات اتصالات خلوية "إسرائيلية"، لمساعدة المشجعين الإسرائيليين في التواصل مع ذويهم خلال حضورهم... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T13:00+0000
2022-11-08T13:00+0000
2022-11-08T13:00+0000
أخبار قطر اليوم
قطر
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104120/25/1041202543_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_480a6e92fc2a83b1eac354e44b737c39.jpg
وذكؤت القناة أن المشجعين الإسرائيليين المتوجهين لحضور كأس العالم المتوقع أن يكون عددهم ما بين 10 آلاف إلى 20 ألفا، سيضطرون لشراء بطاقة "SIM" قطرية لهواتفهم المحمولة.وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمكن بموجبه للإسرائيليين السفر ومشاهدة مباريات كأس العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.وفقا لقواعد "الفيفا"، كان القطريون ملزمين بالموافقة على دخول أي إسرائيلي قدم تأشيرة لحضور المباريات، لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وألغوا الحاجة إلى هذا الإجراء، على ما نقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي.
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104120/25/1041202543_217:0:1920:1277_1920x0_80_0_0_5526a1065c81ed8ab7a1e157191354a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, قطر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم, قطر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
إعلام: قطر ترفض التعاون مع شركات اتصالات "إسرائيلية" خلال كأس العالم
تابعنا عبر
كشفت قناة "كان" العبرية الرسمية، الثلاثاء، عن رفض قطر التعاون مع شركات اتصالات خلوية "إسرائيلية"، لمساعدة المشجعين الإسرائيليين في التواصل مع ذويهم خلال حضورهم بطولة كأس العالم.
وذكؤت القناة أن المشجعين الإسرائيليين
المتوجهين لحضور كأس العالم المتوقع أن يكون عددهم ما بين 10 آلاف إلى 20 ألفا، سيضطرون لشراء بطاقة "SIM" قطرية لهواتفهم المحمولة.
وأوضحت القناة أن وزير الاتصالات يوعز هندل، بعث برسالة حول الموضوع إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكبار المسؤولين في الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، طلب فيها مساعدتهم في التواصل مع الشركات الخلوية القطرية، التي ترفض التفاوض مع الشركات "الإسرائيلية".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمكن بموجبه للإسرائيليين السفر ومشاهدة مباريات كأس العالم
دون الحاجة إلى تأشيرة.
وفقا لقواعد "الفيفا"، كان القطريون ملزمين بالموافقة على دخول أي إسرائيلي قدم تأشيرة لحضور المباريات، لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وألغوا الحاجة إلى هذا الإجراء، على ما نقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي.