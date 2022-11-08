https://sputnikarabic.ae/20221108/ارتفاع-غير-مسبوق-في-أعداد-المهاجرين-لبنان-يفرغ-من-أبنائه-1069944286.html

ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين... لبنان يفرغ من أبنائه

ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين... لبنان يفرغ من أبنائه

يواصل عداد الهجرة ارتفاعه في لبنان، لا سيما هجرة الأدمغة والكفاءات، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة منذ ثلاث سنوات. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T12:10+0000

2022-11-08T12:10+0000

2022-11-08T12:10+0000

تقارير سبوتنيك

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أسباب عديدة تدفع اللبنانيين لمغادرة بلدهم، إلا أن الأزمة الاقتصادية والمالية الطاحنة وعدم وجود أفق للخروج منها أحد أهم أسباب الهجرة، بالإضافة إلى تراجع كبير في الخدمات الحياتية الأساسية كالمياه والكهرباء والطبابة والتعليم.وبحسب ما ذكره مدير شركة "الدولية للمعلومات"، ​جواد عدرا​، في تصريح عبر مواقع التواصل، فإن عدد ​المهاجرين​ والمغادرين منذ بداية العام 2022 وحتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 42.200 مقارنة بـ 65.172 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي"، مضيفًا أن "هذا يعني أن نحو 107.372 مواطنة ومواطن غادروا ​لبنان​ في أقل من عامين وقد يصل أو يتجاوز عددهم الـ 130.000 حتى كانون الأول 2022".ولعل أخطر أنواع الهجرة، هجرة الطاقم الطبي التي تتسارع وتيرتها في لبنان، وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال نقيب الأطباء يوسف بخاش إنواعتبر أن "السبب الأساسي لهجرة الأطباء هي بالتأكيد عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي، والأمر الخطير هجرة الكوادر الشابة أي المتخرجين الجدد من الجامعات وكليات الطب اللبنانية، الذين حلمهم الوحيد عندما يأخذون شهادتهم ويؤدون القسم في نقابة الأطباء أن يسافروا لإكمال دراساتهم العالية واختصاصاتهم الطبية، ونحن نعلم مدى قدرة اللبناني على الاندماج في المجتمعات الأجنبية وإذا الأمور الاقتصادية والمشاكل التي نعاني منها لم تحل بسرعة هؤلاء الأطباء، الذين يمثلون مستقبل لبنان الطبي سينخرطون في المجتمعات الموجودين فيها وسيكون لدينا صعوبة لإعادة جذبهم إلى المجتمع الطبي اللبناني".من جهته، أكد طبيب العلاج الفيزيائي أحمد ملحم لـ"سبوتنيك"، أن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية هو السبب الرئيسي الذي دفعه للتفكير في الهجرة.وأوضح ملحم أنه "عمليا بالكاد نستطيع الأكل والشرب، فأين مستقبل أولادنا، كلها أسباب تدفعنا لنؤمن مستقبل أولادنا، ولا نرى أن المستقبل في لبنان فيه أي بصيص أمل".إلى ذلك ذكر أستاذ علم الاجتماع طلال عتريسي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "ما يجري في لبنان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأزمة السياسية المتواصلة جعلت اللبنانيين أمام أفق مسدود، ليس هناك أي رؤية واضحة منذ سنتين إلى اليوم على الأقل تشرح أو تتوقع تغيرا في هذا الوضع الحالي الذي كما يعيشه اللبنانيون يزداد سوءًا".وأشار إلى أن "أي شخص أو عائلة أو صاحب مهنة أو أي متعلم أو متخصص يبحث عن فرص خارج لبنان، وهذا يشكل أولًا خسارة كبيرة للمجتمع اللبناني لأن هناك نزف للنخب والخبرات المهنية أيضًا نسب من الممرضين والعمالة اليدوية إضافة إلى الأطباء وأساتذة الجامعات وغير ذلك".بالمقابل تتزايد عمليات الهجرة غير الشرعية للبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية باتجاه عدد من الدول الأوروبية بسبب الوضع الاقتصادي، وبحسب أرقام "الدولية للمعلومات"، فإنه "منذ سبتمبر/أيلول من العام 2013 ولغاية سبتمبر من العام الحالي 2022، بلغ عدد الضحايا الذين غرقوا في البحر أثناء محاولتهم للهجرة غير الشرعية 248 ضحية، يضاف إليهم مئات هاجروا وانقطعت أخبارهم".

https://sputnikarabic.ae/20221029/الأزمة-الاقتصادية-اللبنانية-في-زمن-الكوليرا-1069606559.html

https://sputnikarabic.ae/20221020/الجيش-اللبناني-يوقف-55-شخصا-بعد-إحباط-عملية-هجرة-غير-شرعية-1069297680.html

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تقارير سبوتنيك, لبان, تحسن اقتصاد, مغادرة البلاد