https://sputnikarabic.ae/20221108/البنتاغون-ينفي-علاقة-المواطن-الأمريكي-المقتول-في-بغداد-بالجيش-1069962704.html
البنتاغون ينفي علاقة المواطن الأمريكي المقتول في بغداد بالجيش
البنتاغون ينفي علاقة المواطن الأمريكي المقتول في بغداد بالجيش
قال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر، اليوم الثلاثاء، إن المواطن الأمريكي الذي قُتل في وسط بغداد يوم الاثنين لم تكن له علاقة بجيش الولايات المتحدة. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T19:27+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر رايدر في إفادة صحفية: "على حد علمي، لم يكن هذا الشخص مرتبطا بالجيش الأمريكي". قُتل إدوارد ترويل، مدرس لغة الإنجليزية، بعد فشل محاولة اختطافه.أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، بمقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد. وقال المصدر إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع "برادو" في شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.أكدت سلطات البلدين لاحقا الخبر، ووجه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق في حادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد.وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تتم متابعة سير التحقيقات مع الجهات الأمنية في بغداد، "للكشف عن مُلابسات الحادث وتقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تعلن-مقتل-أحد-مواطنيها-بالقصف-الإيراني-لكردستان-العراق-1068415493.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, العالم
البنتاغون ينفي علاقة المواطن الأمريكي المقتول في بغداد بالجيش
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قال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر، اليوم الثلاثاء، إن المواطن الأمريكي الذي قُتل في وسط بغداد يوم الاثنين لم تكن له علاقة بجيش الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكر رايدر في إفادة صحفية: "على حد علمي، لم يكن هذا الشخص مرتبطا بالجيش الأمريكي". قُتل إدوارد ترويل، مدرس لغة الإنجليزية، بعد فشل محاولة اختطافه.
أفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، بمقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة العراقية بغداد. وقال المصدر إن مجهولين استهدفوا مواطنا أمريكيا يدعى، ستيفين ترول، كان يستقل سيارة من نوع "برادو" في شارع 62 وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله.
أكدت سلطات البلدين لاحقا الخبر، ووجه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق
في حادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تتم متابعة سير التحقيقات مع الجهات الأمنية في بغداد، "للكشف عن مُلابسات الحادث وتقديم الجناة إلى القضاء
لينالوا جزاءهم العادل".