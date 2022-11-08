https://sputnikarabic.ae/20221108/البنك-المركزي-الروسي-لا-يجب-التقليل-من-تأثير-العقوبات-على-الاقتصاد-الروسي-والعالمي-1069932744.html

البنك المركزي الروسي: لا يجب التقليل من تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي والعالمي

البنك المركزي الروسي: لا يجب التقليل من تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي والعالمي

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أنه لا ينبغي الاستهانة بتأثير العقوبات الدولية على الاقتصاد الروسي والعالمي، مشيرة أنه من المستحيل الابتعاد... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T08:22+0000

2022-11-08T08:22+0000

2022-11-08T08:22+0000

روسيا

اقتصاد

الروبل

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101604/57/1016045789_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_9b5048c756fd174d52a3e1d3d44c449f.jpg

وقالت نابيولينا، في حديثها اليوم الثلاثاء، في اجتماع مشترك للجان مجلس الدوما بالنظر في "الاتجاهات الرئيسية للسياسة النقدية الموحدة للدولة لعام 2023 والفترة 2024-2025": "العقوبات قوية للغاية، ولا ينبغي التقليل من تأثيرها على كل من الاقتصاد الروسي والعالمي، وسيكون من المستحيل عزل نفسك عن نفوذها".كما أشارت إلى أن العقوبات الدولية تغير جغرافية الواردات والصادرات الروسية، وتكسر الروابط الاقتصادية الخارجية القديمة وتتطلب ظهور روابط جديدة، مؤكدة أن الاقتصاد يمر حاليا بفترة تحول هيكلي.في الوقت نفسه، حسب قولها، يتزايد ضغط العقوبات، مما يضر بالشركاء في دول أخرى أيضا.وأشارت نابيولينا إلى أن الوضع في الاقتصاد العالمي وتوازن المخاطر تحول في الأشهر الأخيرة نحو سيناريو أكثر "صعوبة": "في الأشهر الأخيرة، تحول الوضع وتوازن المخاطر للاقتصاد العالمي إلى حد ما، إن لم يكن نحو أزمة عالمية واسعة النطاق، بل إلى نسخة أكثر صرامة من تطور الوضع".وتابعت نابيولينا أن البنك المركزي الروسي يتوقع العودة إلى النطاق المحايد للسعر الرئيسي في عام 025، والذي لا يزال المنظم يقدر في حدود 5-6%."وأشارت إلى أنه "بشكل عام، نقدر معدلًا محايدًا بنسبة 5-6% في جميع السيناريوهات، على وجه التحديد كمعدل محايد. دعني أذكرك أن المعدل المحايد هو المعدل الذي لا يؤدي إلى زيادة التضخم، في رأينا، أو إلى انخفاض في التضخم، عندما يكون الاقتصاد، كما يقولون، في إمكاناته".وأردفت نابيولينا أنه وفقًا لتوقعات البنك المركزي، فإن التضخم في روسيا سيبلغ 12-13% بنهاية العام الحالي، وبحلول نهاية العام المقبل سيتباطأ إلى 5-7%، وفي المستقبل. سيعود إلى المستوى المستهدف وهو 4%.وختمت رئيسة البنك المركزي الروسي حديثها بأن الطريقة الرئيسية لحل مشاكل المدفوعات الاقتصادية الأجنبية هي تعزيز الثقة في الروبل، قائلة:

https://sputnikarabic.ae/20221101/المصرف-المركزي-الروسي-يعرض-نسب-مخاطر-أقل-على-متطلبات-البنوك-في-الصين-والإمارات-العربية-المتحدة-1069702642.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اقتصاد, الروبل, العقوبات الأمريكية ضد روسيا