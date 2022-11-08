https://sputnikarabic.ae/20221108/الجدول-الزمني-للصراع-بين-إيران-والسعودية-1069942475.html
الجدول الزمني للصراع بين إيران والسعودية
الجدول الزمني للصراع بين إيران والسعودية
كتبت "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة أرسلت طائرات مقاتلة من الخليج العربي باتجاه إيران، ردًا على تقارير استخبارية بأن طهران تخطط لشن هجوم على المملكة العربية... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T11:29+0000
2022-11-08T11:29+0000
2022-11-08T11:29+0000
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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرياض أبلغت واشنطن أن ضربات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية على أهداف داخل الأراضي السعودية يمكن أن تحدث قريبًا.وذكرت الصحيفة أنه بعد تلقي المعلومات، قامت الولايات المتحدة بإرسال طائراتها إلى المنطقة ودخلت الأجواء الإيرانية "كعرض مسلح للقوة".ونفت وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم بأنها تخطط لمهاجمة السعودية ووصفتها بـ "اتهامات لا أساس لها" تهدف إلى "خلق جو سلبي ضد إيران وتدمير الاتجاهات الإيجابية الحالية مع دول المنطقة".يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" وقائع الصراع الزمني بين المملكة العربية السعودية وإيران.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
الجدول الزمني للصراع بين إيران والسعودية
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كتبت "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة أرسلت طائرات مقاتلة من الخليج العربي باتجاه إيران، ردًا على تقارير استخبارية بأن طهران تخطط لشن هجوم على المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرياض أبلغت واشنطن أن ضربات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية على أهداف داخل الأراضي السعودية يمكن أن تحدث قريبًا.
وذكرت الصحيفة أنه بعد تلقي المعلومات، قامت الولايات المتحدة بإرسال طائراتها إلى المنطقة ودخلت الأجواء الإيرانية "كعرض مسلح للقوة".
ونفت وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم بأنها تخطط لمهاجمة السعودية ووصفتها بـ "اتهامات لا أساس لها" تهدف إلى "خلق جو سلبي ضد إيران وتدمير الاتجاهات الإيجابية الحالية مع دول المنطقة".
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" وقائع الصراع الزمني بين المملكة العربية السعودية وإيران.