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الجزائر والصين توقعان الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل
الجزائر والصين توقعان الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجزائرية، توقيع الجزائر والصين على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين للفترة... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T13:08+0000
2022-11-08T13:09+0000
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وأفاد بيان للوزارة، نشره موقع "النهار" الجزائري، بأن "الخطة أعلن عنها كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مستشار الدولة، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ يي".وأوضح البيان أن هذه الخطة تعتبر الثانية من نوعها في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل، التي تم التوقيع عليها بين البلدين منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.ولفت البيان إلى أن "هذه الخطة تهدف إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين، في كافة المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الإنساني والثقافة، وتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين".وأشار البيان إلى أن الطرفين يعتزمان "انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات. بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين".
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الجزائر, الصين, العالم العربي, اقتصاد
الجزائر, الصين, العالم العربي, اقتصاد

الجزائر والصين توقعان الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل

13:08 GMT 08.11.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 08.11.2022)
© AFP 2022 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdi
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجزائرية، توقيع الجزائر والصين على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين للفترة 2022-2026.
وأفاد بيان للوزارة، نشره موقع "النهار" الجزائري، بأن "الخطة أعلن عنها كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مستشار الدولة، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ يي".
وأوضح البيان أن هذه الخطة تعتبر الثانية من نوعها في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل، التي تم التوقيع عليها بين البلدين منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.
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ولفت البيان إلى أن "هذه الخطة تهدف إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين، في كافة المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الإنساني والثقافة، وتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين".
وأشار البيان إلى أن الطرفين يعتزمان "انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات. بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين".
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