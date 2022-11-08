https://sputnikarabic.ae/20221108/الجيش-الكوري-الشمالي-ينفي-تصدير-أسلحة-إلى-روسيا-ويتهم-أمريكا-بنشر-أكاذيب-1069938158.html
الجيش الكوري الشمالي ينفي تصدير أسلحة إلى روسيا ويتهم أمريكا بنشر أكاذيب
الجيش الكوري الشمالي ينفي تصدير أسلحة إلى روسيا ويتهم أمريكا بنشر أكاذيب
أعلن الجيش الكوري الشمالي، الثلاثاء، أنه لم "يصدّر أبدًا أسلحة أو ذخائر إلى روسيا"، مؤكدا أنه "ليس لديه خطط للقيام بذلك". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:27+0000
2022-11-08T09:27+0000
2022-11-08T09:27+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
كوريا الشمالية
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وفي بيان صادر عن نائب مدير الشؤون الخارجية العسكرية في وزارة الدفاع الوطني، في اليوم السابق، اتهمت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بـ"نشر شائعات لا أساس لها"، محذرة إياها من "حبك المؤامرات"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية (KCNA).وقالت كوريا الشمالية: "إننا نعتبر مثل هذه التحركات الأمريكية جزءًا من محاولتها العدائية لتشويه صورة كوريا الشمالية على الساحة الدولية من خلال التذرع بـ"قرار العقوبات غير القانوني الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية".وكانت المخابرات الأمريكية قد ادّعت، في وقت سابق، أن روسيا ربما تكون بصدد شراء ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20220811/روسيا-تنفي-نبأ-عرض-كوريا-الشمالية-إرسال-متطوعين-للمشاركة-في-العملية-الخاصة-1066281868.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, كوريا الشمالية
أخبار روسيا اليوم, روسيا, كوريا الشمالية
الجيش الكوري الشمالي ينفي تصدير أسلحة إلى روسيا ويتهم أمريكا بنشر أكاذيب
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أعلن الجيش الكوري الشمالي، الثلاثاء، أنه لم "يصدّر أبدًا أسلحة أو ذخائر إلى روسيا"، مؤكدا أنه "ليس لديه خطط للقيام بذلك".
وفي بيان صادر عن نائب مدير الشؤون الخارجية العسكرية في وزارة الدفاع الوطني، في اليوم السابق، اتهمت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بـ"نشر شائعات لا أساس لها"، محذرة إياها من "حبك المؤامرات"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية
المركزية الرسمية (KCNA).
وأضاف: "نوضح مجددا أنه لم يكن لدينا أبدًا أي "صفقات أسلحة" مع روسيا وأننا لا نخطط للقيام بذلك في المستقبل".
وقالت كوريا الشمالية: "إننا نعتبر مثل هذه التحركات الأمريكية جزءًا من محاولتها العدائية لتشويه صورة كوريا الشمالية على الساحة الدولية من خلال التذرع بـ"قرار العقوبات غير القانوني الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية".
وكانت المخابرات الأمريكية قد ادّعت، في وقت سابق، أن روسيا ربما تكون بصدد شراء ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية.