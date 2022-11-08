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https://sputnikarabic.ae/20221108/الجيش-اللبناني-ينفذ-تمارين-تحاكي-التعامل-مع-متظاهرين-فيديو-1069941424.html
الجيش اللبناني ينفذ تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين... فيديو
الجيش اللبناني ينفذ تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين... فيديو
نفذ الجيش اللبناني تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين، وتوقيف مطلوبين وتنفيذ مداهمات ليلية. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك على ما أفاد به الجيش في بيان نشره، اليوم الثلاثاء،على تويتر، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وقال الجيش اللبناني إن وحدات تابعة له نفذت في مناطق عمشيت (في محافظة جبل لبنان شرق العاصمة)، وطرابلس وجبيل (شمال)، وبيروت (وسط)، وصيدا (جنوب) "تمارين تحاكي التعامل مع المتظاهرين وتنفيذ مداهمات وتوقيف أشخاص ومطلوبين".وأوضح الجيش اللبناني أن هذه التمارين تأتي "في إطار التدريب حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب SOFEX2022الذي ينفذ بالاشتراك مع فرق تدريب أمريكية وبريطانية".
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لبنان, أخبار لبنان

الجيش اللبناني ينفذ تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين... فيديو

10:32 GMT 08.11.2022
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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نفذ الجيش اللبناني تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين، وتوقيف مطلوبين وتنفيذ مداهمات ليلية.
جاء ذلك على ما أفاد به الجيش في بيان نشره، اليوم الثلاثاء،على تويتر، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقال الجيش اللبناني إن وحدات تابعة له نفذت في مناطق عمشيت (في محافظة جبل لبنان شرق العاصمة)، وطرابلس وجبيل (شمال)، وبيروت (وسط)، وصيدا (جنوب) "تمارين تحاكي التعامل مع المتظاهرين وتنفيذ مداهمات وتوقيف أشخاص ومطلوبين".
وأوضح الجيش اللبناني أن هذه التمارين تأتي "في إطار التدريب حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب SOFEX2022الذي ينفذ بالاشتراك مع فرق تدريب أمريكية وبريطانية".
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