https://sputnikarabic.ae/20221108/الجيش-اللبناني-ينفذ-تمارين-تحاكي-التعامل-مع-متظاهرين-فيديو-1069941424.html
الجيش اللبناني ينفذ تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين... فيديو
الجيش اللبناني ينفذ تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين... فيديو
نفذ الجيش اللبناني تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين، وتوقيف مطلوبين وتنفيذ مداهمات ليلية. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T10:32+0000
2022-11-08T10:32+0000
2022-11-08T10:32+0000
لبنان
أخبار لبنان
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جاء ذلك على ما أفاد به الجيش في بيان نشره، اليوم الثلاثاء،على تويتر، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وقال الجيش اللبناني إن وحدات تابعة له نفذت في مناطق عمشيت (في محافظة جبل لبنان شرق العاصمة)، وطرابلس وجبيل (شمال)، وبيروت (وسط)، وصيدا (جنوب) "تمارين تحاكي التعامل مع المتظاهرين وتنفيذ مداهمات وتوقيف أشخاص ومطلوبين".وأوضح الجيش اللبناني أن هذه التمارين تأتي "في إطار التدريب حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب SOFEX2022الذي ينفذ بالاشتراك مع فرق تدريب أمريكية وبريطانية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
الجيش اللبناني ينفذ تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين... فيديو
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نفذ الجيش اللبناني تمارين تحاكي التعامل مع متظاهرين، وتوقيف مطلوبين وتنفيذ مداهمات ليلية.
جاء ذلك على ما أفاد به الجيش في بيان
نشره، اليوم الثلاثاء،على تويتر، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقال الجيش اللبناني إن وحدات تابعة له نفذت في مناطق عمشيت (في محافظة جبل لبنان شرق العاصمة)، وطرابلس وجبيل (شمال)، وبيروت (وسط)، وصيدا (جنوب) "تمارين تحاكي التعامل مع المتظاهرين وتنفيذ مداهمات وتوقيف أشخاص ومطلوبين".
وأوضح الجيش اللبناني
أن هذه التمارين تأتي "في إطار التدريب حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب SOFEX2022الذي ينفذ بالاشتراك مع فرق تدريب أمريكية وبريطانية".