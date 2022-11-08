https://sputnikarabic.ae/20221108/الخارجية-الروسية-تعلن-عقد-اجتماع-بصيغة-موسكو-حول-أفغانستان-1069943822.html
الخارجية الروسية تعلن عقد اجتماع "بصيغة موسكو" حول أفغانستان
الخارجية الروسية تعلن عقد اجتماع "بصيغة موسكو" حول أفغانستان
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا بصيغة موسكو بشأن أفغانستان سيعقد الأسبوع المقبل، وسيتم إخطار طالبان (الحركة خاضعة لعقوبات... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T11:35+0000
2022-11-08T11:35+0000
2022-11-08T11:35+0000
أخبار أفغانستان اليوم
روسيا
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "سيعقد الاجتماع القادم بصيغة موسكو الأسبوع المقبل، وسيتم تمثيل الأصدقاء الهنود فيه، مثل جميع المشاركين الآخرين في الأحداث السابقة من هذا النوع".وأضاف لافروف: "لدينا اتصالات منتظمة مع ممثلي طالبان، وسيكونون على علم بأنشطة المشاركين في اجتماع صيغة موسكو.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أن أفغانستان لا تزال واحدة من أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا.وقال بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "تظل أفغانستان مع الأسف أحد أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا في منطقتنا. لقد تحدث الزملاء اليوم بالفعل عن هذا. الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأكثر من 20 عامًا في هذا البلد، وفشل سياساتهما، بين أنه غير قادر على حل المشاكل المرتبطة بالتهديدات الإرهابية بشكل مستقل".وأضاف بوتين: "لتطبيع الوضع على الأراضي الأفغانية بالطبع من الضروري تعزيز انتعاشها الاقتصادي بشكل مشترك. ولكن قبل كل شيء، نحث على تعويض الأضرار التي لحقت بالأفغان خلال سنوات الاحتلال ورفع تجميد الأموال الأفغانية المجمدة بشكل غير قانوني".
https://sputnikarabic.ae/20221108/سيسويف-يؤكد-أنه-سيكون-من-الصعب-على-طالبان-إبقاء-الوضع-تحت-السيطرة-في-أفغانستان-1069931666.html
أخبار أفغانستان اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, روسيا
أخبار أفغانستان اليوم, روسيا
الخارجية الروسية تعلن عقد اجتماع "بصيغة موسكو" حول أفغانستان
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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا بصيغة موسكو بشأن أفغانستان سيعقد الأسبوع المقبل، وسيتم إخطار طالبان (الحركة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة إرهابية) والقوى السياسية الأخرى في البلاد.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "سيعقد الاجتماع القادم بصيغة موسكو الأسبوع المقبل، وسيتم تمثيل الأصدقاء الهنود فيه، مثل جميع المشاركين الآخرين في الأحداث السابقة من هذا النوع".
وأضاف لافروف: "لدينا اتصالات منتظمة مع ممثلي طالبان، وسيكونون على علم بأنشطة المشاركين في اجتماع صيغة موسكو.
بالطبع ليس لدينا أسرار نخفيها عن ممثلي أفغانستان، سنطلع طالبان والقوى السياسية الأخرى الموجودة هناك بالتفصيل
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أن أفغانستان لا تزال واحدة من أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا.
وقال بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "تظل أفغانستان مع الأسف أحد أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا في منطقتنا. لقد تحدث الزملاء اليوم بالفعل عن هذا. الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأكثر من 20 عامًا في هذا البلد، وفشل سياساتهما، بين أنه غير قادر على حل المشاكل المرتبطة بالتهديدات الإرهابية بشكل مستقل".
وأضاف بوتين: "لتطبيع الوضع على الأراضي الأفغانية
بالطبع من الضروري تعزيز انتعاشها الاقتصادي بشكل مشترك. ولكن قبل كل شيء، نحث على تعويض الأضرار التي لحقت بالأفغان خلال سنوات الاحتلال ورفع تجميد الأموال الأفغانية المجمدة بشكل غير قانوني".