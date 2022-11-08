https://sputnikarabic.ae/20221108/الخارجية-الروسية-تعلن-عقد-اجتماع-بصيغة-موسكو-حول-أفغانستان-1069943822.html

الخارجية الروسية تعلن عقد اجتماع "بصيغة موسكو" حول أفغانستان

الخارجية الروسية تعلن عقد اجتماع "بصيغة موسكو" حول أفغانستان

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا بصيغة موسكو بشأن أفغانستان سيعقد الأسبوع المقبل، وسيتم إخطار طالبان (الحركة خاضعة لعقوبات... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T11:35+0000

2022-11-08T11:35+0000

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أخبار أفغانستان اليوم

روسيا

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "سيعقد الاجتماع القادم بصيغة موسكو الأسبوع المقبل، وسيتم تمثيل الأصدقاء الهنود فيه، مثل جميع المشاركين الآخرين في الأحداث السابقة من هذا النوع".وأضاف لافروف: "لدينا اتصالات منتظمة مع ممثلي طالبان، وسيكونون على علم بأنشطة المشاركين في اجتماع صيغة موسكو.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أن أفغانستان لا تزال واحدة من أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا.وقال بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "تظل أفغانستان مع الأسف أحد أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا في منطقتنا. لقد تحدث الزملاء اليوم بالفعل عن هذا. الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأكثر من 20 عامًا في هذا البلد، وفشل سياساتهما، بين أنه غير قادر على حل المشاكل المرتبطة بالتهديدات الإرهابية بشكل مستقل".وأضاف بوتين: "لتطبيع الوضع على الأراضي الأفغانية بالطبع من الضروري تعزيز انتعاشها الاقتصادي بشكل مشترك. ولكن قبل كل شيء، نحث على تعويض الأضرار التي لحقت بالأفغان خلال سنوات الاحتلال ورفع تجميد الأموال الأفغانية المجمدة بشكل غير قانوني".

https://sputnikarabic.ae/20221108/سيسويف-يؤكد-أنه-سيكون-من-الصعب-على-طالبان-إبقاء-الوضع-تحت-السيطرة-في-أفغانستان-1069931666.html

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