https://sputnikarabic.ae/20221108/الخسوف-الكلي-الأخير-في-السنوات-الثلاث-المقبلة-القمر-الدموي-يودع-الأرض-1069946603.html

الخسوف الكلي الأخير في السنوات الثلاث المقبلة... "القمر الدموي" يودع الأرض

الخسوف الكلي الأخير في السنوات الثلاث المقبلة... "القمر الدموي" يودع الأرض

يشهد العالم اليوم في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، خسوفا للقمر. لكن الأمر الأكثر حزنًا هو أن هذا هو آخر خسوف كلي للقمر نشهده في السنوات الثلاث المقبلة ... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

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وسيتمكن سكان أجزاء من آسيا وأمريكا الشمالية من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية، فيما لن تشهدها السعودية ودول الوطن العربي.يُعرف الخسوف الكلي للقمر في الفولكلور باسم "القمر الدموي". حصلت هذه الظاهرة الفلكية على اسمها بسبب اللون الأحمر الذي يتلون به البدر.يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر. يلقي كوكبنا بظلاله على القمر. بينما يتم حجب أشعة الشمس المباشرة تمامًا، يكون الغلاف الجوي للأرض شفافًا بدرجة كافية حتى يصل بعض الضوء إلى القمر. ونتيجة لهذا التداخل، فإن أطوال موجات الضوء الزرقاء الأقصر مبعثرة أكثر من الأطوال الموجية الحمراء الأطول، ما يتسبب في إعطاء الظل للقمر ضوءًا أحمر مخيفًا. ومن هنا جاء اسم "قمر الدم" أو كما هو معروف أكثر "القمر الدموي".

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