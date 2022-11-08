الخسوف الكلي الأخير في السنوات الثلاث المقبلة... "القمر الدموي" يودع الأرض
يشهد العالم اليوم في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، خسوفا للقمر. لكن الأمر الأكثر حزنًا هو أن هذا هو آخر خسوف كلي للقمر نشهده في السنوات الثلاث المقبلة - الخسوف التالي سيحدث في 14 مارس/ آذار 2025، على الرغم من حدوث خسوف جزئي للقمر في عامي 2023 و2024.
وسيتمكن سكان أجزاء من آسيا وأمريكا الشمالية من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية، فيما لن تشهدها السعودية ودول الوطن العربي.
يُعرف الخسوف الكلي للقمر في الفولكلور باسم "القمر الدموي". حصلت هذه الظاهرة الفلكية على اسمها بسبب اللون الأحمر الذي يتلون به البدر.
يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر. يلقي كوكبنا بظلاله على القمر. بينما يتم حجب أشعة الشمس المباشرة تمامًا، يكون الغلاف الجوي للأرض شفافًا بدرجة كافية حتى يصل بعض الضوء إلى القمر. ونتيجة لهذا التداخل، فإن أطوال موجات الضوء الزرقاء الأقصر مبعثرة أكثر من الأطوال الموجية الحمراء الأطول، ما يتسبب في إعطاء الظل للقمر ضوءًا أحمر مخيفًا. ومن هنا جاء اسم "قمر الدم" أو كما هو معروف أكثر "القمر الدموي".
© AFP 2022 / William Westالقمر الدموي خلال خسوف كلي للقمر في فيش كريك، على بعد حوالي 230 كيلومترًا جنوب شرق ملبورن، أستراليا 8 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / William West
القمر الدموي خلال خسوف كلي للقمر في فيش كريك، على بعد حوالي 230 كيلومترًا جنوب شرق ملبورن، أستراليا 8 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Jung Yeon-Jeالناس يشاهدون قمرًا دمويًا خلال الخسوف الكلي للقمر في جويانغ، شمال غرب سيئول، كوريا الجنوبية 8 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
الناس يشاهدون قمرًا دمويًا خلال الخسوف الكلي للقمر في جويانغ، شمال غرب سيئول، كوريا الجنوبية 8 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
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القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
© AP Photo / Mark Schiefelbeinيرتفع القمر خلف برج على طول الجدران الخارجية للمدينة "المحرمة" خلال خسوف للقمر في بكين، الصين 8 نوفمبر 2022.
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© AP Photo / Mark Schiefelbein
يرتفع القمر خلف برج على طول الجدران الخارجية للمدينة "المحرمة" خلال خسوف للقمر في بكين، الصين 8 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddinطلاب مدرسة داخلية إسلامية ينظرون من خلال التلسكوبات وهم يستعدون لمشاهدة خسوف للقمر في أجون بمقاطعة آتشيه الإندونيسية، 8 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddin
طلاب مدرسة داخلية إسلامية ينظرون من خلال التلسكوبات وهم يستعدون لمشاهدة خسوف للقمر في أجون بمقاطعة آتشيه الإندونيسية، 8 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Matias Delacroixظل الأرض يبدأ في تغطية القمر أثناء خسوف القمر على خلفية أضواء زينة عيد الميلاد في ساحة عامة في كاراكاس، فنزويلا، 8 نوفمبر 2022.
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© AP Photo / Matias Delacroix
ظل الأرض يبدأ في تغطية القمر أثناء خسوف القمر على خلفية أضواء زينة عيد الميلاد في ساحة عامة في كاراكاس، فنزويلا، 8 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Jung Yeon-Jeرجل يستخدم هاتفًا ذكيًا لالتقاط صورة للقمر الدموي من خلال التلسكوب خلال خسوف كلي للقمر في جويانغ، شمال غرب سيئول، كوريا الجنوبية 8 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
رجل يستخدم هاتفًا ذكيًا لالتقاط صورة للقمر الدموي من خلال التلسكوب خلال خسوف كلي للقمر في جويانغ، شمال غرب سيئول، كوريا الجنوبية 8 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Hiro Komaeأشخاص يركبون قطارًا خلال خسوف للقمر فوق سماء طوكيو، اليابان 8 نوفمبر 2022.
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© AP Photo / Hiro Komae
أشخاص يركبون قطارًا خلال خسوف للقمر فوق سماء طوكيو، اليابان 8 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Vitaliy Ankovالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر. في المرة القادمة يمكن ملاحظة هذا فقط في غضون سنوات قليلة.
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر. في المرة القادمة يمكن ملاحظة هذا فقط في غضون سنوات قليلة.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر. في المرة القادمة يمكن ملاحظة هذا فقط في غضون سنوات قليلة.
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القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر. في المرة القادمة يمكن ملاحظة هذا فقط في غضون سنوات قليلة.