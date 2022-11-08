https://sputnikarabic.ae/20221108/الرئيس-الأوكراني-يكشف-عن-شروط-كييف-لإجراء-الحوار-مع-روسيا-1069933448.html

الرئيس الأوكراني يكشف عن شروط كييف لإجراء الحوار مع روسيا

الرئيس الأوكراني يكشف عن شروط كييف لإجراء الحوار مع روسيا

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن شروط كييف لبدء الحوار مع موسكو، وذلك بعد ورود تقارير من وسائل إعلام غربية بشأن دفع أوكرانيا نحو الحوار مع روسيا. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T08:43+0000

2022-11-08T08:43+0000

2022-11-08T08:43+0000

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روسيا

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وقال زيلينسكي في خطاب نشره عبر حسابه على موقع "تليغرام"، اليوم الثلاثاء: "مرة أخرى: استعادة وحدة الأراضي واحترام ميثاق الأمم المتحدة والتعويض عن جميع الأضرار التي سببتها الحرب، ومعاقبة كل مجرم حرب وضمانات عدم تكرار ذلك. هذه شروط مفهومة تمامًا".في وقت سابق، وقّع زيلينسكي مرسومًا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكر أيضًا أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا أثناء رئاسة بوتين.في غضون ذلك، أشار رئيس ممثلية جمهورية لوغانسك في موسكو، روديون ميروشنيك، إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "غيّر حذاءه في الهواء" وتحدث عن المفاوضات مع روسيا بعد "صيحة" الغرب، الذي سئم من "الخطاب المتصلب" الأوكراني.وأضاف أن روسيا أعلنت دائمًا عن استعدادها لحل النزاع من خلال المفاوضات، والتي يجب أن تكون شروطها القضاء على النازية ونزع السلاح من أوكرانيا، وما ينتج عن ذلك من "تفكيك نظام زيلينسكي العميل المؤيد لأمريكا".وقال ميروشنيك: "هذه أكثر من مطالب مبررة ضد نظام إرهابي سام لا يزال يسيطر على جزء كبير من أراضي أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20221106/أمريكا-تريد-من-أوكرانيا-أن-تظهر-انفتاحها-على-الحوار-مع-روسيا-1069872075.html

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