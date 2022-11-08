https://sputnikarabic.ae/20221108/الرئيس-الصومالي-يتوجه-إلى-إريتريا-لبحث-عودة-آلاف-الجنود-الذين-كانوا-في-عداد-المفقودين-1069952378.html

الرئيس الصومالي يتوجه إلى إريتريا لبحث عودة آلاف الجنود الذين كانوا في عداد المفقودين

الرئيس الصومالي يتوجه إلى إريتريا لبحث عودة آلاف الجنود الذين كانوا في عداد المفقودين

يتوجه الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود إلى إريتريا الأسبوع المقبل، لبحث إعادة آلاف من الجنود ينفي الصومال أنهم اشتركوا في الحرب بإثيوبيا بين قوات الحكومة... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T14:50+0000

2022-11-08T14:50+0000

2022-11-08T14:50+0000

العالم العربي

الصومال

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وسائل إعلامية محلية، يتوجه شيخ محمود إلى إريتريا "حيث يتواجد الآلاف من الجنود الصوماليين الذين أكملوا التدريب العسكري، والذين كانوا سابقا في عداد المفقودين".كان الرئيس الصومالي السابق، محمد فرماجو، قد أقر بتلقي جنود صوماليين تدريبات في أريتريا، في أول اعتراف في ذلك الصدد منذ انتشار أنباء عن مشاركة جنود من الصومال في الحرب بإثيوبيا بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير إقليم تيغراي.وفي مايو/أيار الماضي، وخلال مراسم تسليم فرماجو السلطة للرئيس المنتخب، حسن شيخ محمود، قال فرماجو إنه سلم عددًا من الملفات، للرئيس الجديد من بينها قضية المجندين الصوماليين المفقودين في إريتريا.وكشف فرماجو أن 5 آلاف جندي صومالي أكملوا تدريبهم في إريتريا عام 2021، لكن حكومته قررت عدم إعادتهم بسبب حساسية الوضع خلال الانتخابات.وأضاف أنه نقل وثائقهم إلى الرئيس الجديد.ونفت السلطات الصومالية سابقا ما جاء في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول مشاركة قوات صومالية في الحرب التي شنتها الحكومة الإثيوبية ضد جبهة تحرير تيغراي بعد تلقيهم تدريبا في إريتريا، في وقت نظم فيه أهالي الجنود احتجاجات للمطالبة بمعرفة مكان وجود أبنائهم على اعتبار أنهم في عداد المفقودين.

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