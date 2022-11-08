https://sputnikarabic.ae/20221108/الرئيس-المصري-يعلن-إطلاق-أول-مرحلة-لمشروع-إنتاج-الهيدروجين-الأخضر-في-مدينة-العين-السخنة-1069946101.html

الرئيس المصري يعلن إطلاق أول مرحلة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة العين السخنة

الرئيس المصري يعلن إطلاق أول مرحلة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة العين السخنة

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إطلاق مشروع محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، بالتعاون مع النرويج، بهدف التحول إلى إنتاج الطاقة... 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T12:48+0000

2022-11-08T12:48+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال مائدة حول "الاستثمار في مستقبل الطاقة"، ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ، إن "مصر تشارك اليوم برفقة رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بقدرة 100 ميغاوات".وأوضح السيسي أن "إطلاق المنتدى يهدف لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمنصة للتعاون بين الدول في إطار التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة".ولفت إلى أن هذا المشروع سيعد نموذجا عمليا للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، مستكملا: "مصطلح الهيدروجين الأخضر أصبح مستخدما في ظل أزمة الطاقة التي فرضت علينا تحديا حقيقيا في تأمين إمدادات الطاقة، دون إخلال في مواجهة أزمة المناخ، وتحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها".وأشار إلى ضرورة الارتكاز على دور الحكومات والقطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل المشترك في هذا القطاع المثمر، مؤكدا أن الفرصة متاحة اليوم للتعرف على كل جوانب المشروع عبر الشركات المنفذة له.وتابع: "مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت الفرصة المتاحة في مجال الهيدروجين الأخضر استنادا إلى القدرات الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة"، موضحا أن تلك القدرات تمكن مصر من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المديين المتوسط والبعيد.وانطلقت الأحد الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20221106/السيسي-يقول-إن-مصر-تتطلع-لخروج-مؤتمر-المناخ-كوب-27-من-مرحلة-الوعود-إلى-التنفیذ-1069877431.html

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