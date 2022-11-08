https://sputnikarabic.ae/20221108/السفير-الروسي-يؤكد-أن-تبادل-الأسرى-الأوكرانيين-يأخذ-بالاعتبار-القوائم-التي-أحالها-بابا-روما-1069932142.html
السفير الروسي يؤكد أن تبادل الأسرى الأوكرانيين يأخذ بالاعتبار القوائم التي أحالها بابا روما
السفير الروسي يؤكد أن تبادل الأسرى الأوكرانيين يأخذ بالاعتبار القوائم التي أحالها بابا روما
أعلن السفير الروسي لدى الفاتيكان ألكسندر أفدييف لوكالة الأنباء الإيطالية Askanews، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق سراح أو تبادل الأسرى الأوكرانيين من روسيا يتم، بما... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T08:07+0000
2022-11-08T08:07+0000
2022-11-08T08:07+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال: "يتم إطلاق سراح أسرى الحرب الأوكرانيين من الجانب الروسي أو تبادلهم، بما في ذلك مع مراعاة القوائم التي يسلمها إلينا البابا فرنسيس بانتظام. وفي هذا الصدد، نقدر بشدة الإجراءات الشخصية للبابا الذي يؤدي المهمة الإنسانية التي تسمح لمئات الاشخاص بالعودة إلى عائلاتهم".في وقت سابق، أشار أفدييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه في أي وضع دولي، "الحوار مع البابا مهم لموسكو، والبابا هو دائمًا محاور مرحب به".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
السفير الروسي يؤكد أن تبادل الأسرى الأوكرانيين يأخذ بالاعتبار القوائم التي أحالها بابا روما
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أعلن السفير الروسي لدى الفاتيكان ألكسندر أفدييف لوكالة الأنباء الإيطالية Askanews، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق سراح أو تبادل الأسرى الأوكرانيين من روسيا يتم، بما في ذلك مع مراعاة القوائم التي أحالها البابا فرنسيس.
وقال: "يتم إطلاق سراح أسرى الحرب الأوكرانيين من الجانب الروسي أو تبادلهم، بما في ذلك مع مراعاة القوائم التي يسلمها إلينا البابا فرنسيس بانتظام. وفي هذا الصدد، نقدر بشدة الإجراءات الشخصية للبابا الذي يؤدي المهمة الإنسانية التي تسمح لمئات الاشخاص بالعودة إلى عائلاتهم".
في وقت سابق، أشار أفدييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه في أي وضع دولي، "الحوار مع البابا مهم لموسكو، والبابا هو دائمًا محاور مرحب به".