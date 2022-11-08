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https://sputnikarabic.ae/20221108/الصين-تحذر-تايوان-من-التعاون-مع-قوى-خارجية-بعد-الاستثمار-في-ليتوانيا-1069936827.html
الصين تحذر تايوان من "التعاون مع قوى خارجية" بعد الاستثمار في ليتوانيا
الصين تحذر تايوان من "التعاون مع قوى خارجية" بعد الاستثمار في ليتوانيا
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين تعهدت بمعارضة شديدة لأي جهود من جانب تايوان للتواطؤ مع القوى الخارجية والسعي إلى الاستقلال. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:02+0000
2022-11-08T09:02+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
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وجاءت هذه التصريحات ردا على استفسار عن خطة أعلنت، هذا الأسبوع، من قبل الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لاستثمار أكثر من 10 ملايين يورو لإنتاج الرقائق في ليتوانيا.وأضاف المتحدث تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري في العاصمة الصينية بكين، أن التوتر في مضيق تايوان يرجع إلى تواطؤ سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان مع قوى خارجية.وأمس الاثنين، قال إريك هوانغ، رئيس مكتب التمثيل التايواني، إن تايوان ستستثمر أكثر من عشرة ملايين يورو، أي 9.98 مليون دولار في إنتاج الرقائق من أشباه الموصلات في ليتوانيا.وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، سمحت ليتوانيا لتايوان، بفتح سفارة في بلادها الأمر الذي أثار غضب الصين.وفي وقت لاحق، خفضت الصين، من جانب واحد، العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت بوضعها تحت سيطرتها - بالقوة إذا لزم الأمر. ليتوانيا، مثلها مثل معظم الدول، لا تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة، وتعتبر بكين قرارها العام الماضي بتبادل فتح مكاتب تمثيلية مع الجزيرة انتهاكا لسيادتها.
https://sputnikarabic.ae/20220818/في-تحد-صريح-للصين-ليتوانيا-تعين-ممثلا-تجاريا-في-تايوان-1066600860.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان

الصين تحذر تايوان من "التعاون مع قوى خارجية" بعد الاستثمار في ليتوانيا

09:02 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCE
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين تعهدت بمعارضة شديدة لأي جهود من جانب تايوان للتواطؤ مع القوى الخارجية والسعي إلى الاستقلال.
وجاءت هذه التصريحات ردا على استفسار عن خطة أعلنت، هذا الأسبوع، من قبل الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لاستثمار أكثر من 10 ملايين يورو لإنتاج الرقائق في ليتوانيا.
وأضاف المتحدث تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري في العاصمة الصينية بكين، أن التوتر في مضيق تايوان يرجع إلى تواطؤ سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان مع قوى خارجية.
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18 أغسطس, 20:38 GMT
وأمس الاثنين، قال إريك هوانغ، رئيس مكتب التمثيل التايواني، إن تايوان ستستثمر أكثر من عشرة ملايين يورو، أي 9.98 مليون دولار في إنتاج الرقائق من أشباه الموصلات في ليتوانيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، سمحت ليتوانيا لتايوان، بفتح سفارة في بلادها الأمر الذي أثار غضب الصين.
وفي وقت لاحق، خفضت الصين، من جانب واحد، العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.
تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت بوضعها تحت سيطرتها - بالقوة إذا لزم الأمر. ليتوانيا، مثلها مثل معظم الدول، لا تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة، وتعتبر بكين قرارها العام الماضي بتبادل فتح مكاتب تمثيلية مع الجزيرة انتهاكا لسيادتها.
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