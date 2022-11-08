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الطيران العراقي يدمر 3 مواقع لـ "داعش" شمالي البلاد
الطيران العراقي يدمر 3 مواقع لـ "داعش" شمالي البلاد
دمرت طائرات حربية عراقية 3 مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T06:20+0000
2022-11-08T06:20+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع العراقية، مساء أمس الاثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع).وقال البيان إن "أبطال طيران الجيش تمكن من تدمير ثلاث مضافات (مواقع تجّمع) لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".يشار إلى أن العراق كان أعلن، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
العراق
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العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

الطيران العراقي يدمر 3 مواقع لـ "داعش" شمالي البلاد

06:20 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Thaier al-Sudaniالطيران العراقي
الطيران العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Thaier al-Sudani
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دمرت طائرات حربية عراقية 3 مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع العراقية، مساء أمس الاثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واع).
وقال البيان إن "أبطال طيران الجيش تمكن من تدمير ثلاث مضافات (مواقع تجّمع) لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".
يشار إلى أن العراق كان أعلن، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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