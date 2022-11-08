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https://sputnikarabic.ae/20221108/القضاء-الإيراني-يعلن-صدور-أكثر-من-ألف-حكم-في-القضايا-المتعلقة-بأعمال-الشغب-الأخيرة-1069937656.html
القضاء الإيراني يعلن صدور أكثر من ألف حكم في القضايا المتعلقة بأعمال الشغب الأخيرة
القضاء الإيراني يعلن صدور أكثر من ألف حكم في القضايا المتعلقة بأعمال الشغب الأخيرة
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن "إصدار أكثر من 1000 اتهام مرتبط بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد". 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T09:20+0000
2022-11-08T09:20+0000
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، في مؤتمر صحفي، إن "أكثر من 1000 حكم صدر في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفت ستايشي إلى أن "العدو كذب في الأحداث الأخيرة لتلفيق حدوث عمليات قتل، وقدم حالات الانتحار بالمخدرات والكحول والاختطاف من قبل البلطجية على أنها ضحايا لأعمال الشغب والتي فشلت بالطبع".وأشار إلى أن "المطلب العام وحتى من قبل العديد من المتظاهرين الذين ليسوا من مثيري الشغب، هو التصدي للذين تسببوا في الفوضى، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة وقانونية".وأعلنت إيران، أمس الاثنين، اعتقال جميع المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد، الشهر الماضي.وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان".وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "أبو عائشه" وهو من طاجيكستان، موضحا أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز.وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.
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أخبار إيران
أخبار إيران

القضاء الإيراني يعلن صدور أكثر من ألف حكم في القضايا المتعلقة بأعمال الشغب الأخيرة

09:20 GMT 08.11.2022
© AP Photoاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo
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أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن "إصدار أكثر من 1000 اتهام مرتبط بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد".
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، في مؤتمر صحفي، إن "أكثر من 1000 حكم صدر في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت ستايشي إلى أن "العدو كذب في الأحداث الأخيرة لتلفيق حدوث عمليات قتل، وقدم حالات الانتحار بالمخدرات والكحول والاختطاف من قبل البلطجية على أنها ضحايا لأعمال الشغب والتي فشلت بالطبع".
وأشار إلى أن "المطلب العام وحتى من قبل العديد من المتظاهرين الذين ليسوا من مثيري الشغب، هو التصدي للذين تسببوا في الفوضى، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة وقانونية".
وأعلنت إيران، أمس الاثنين، اعتقال جميع المتورطين في الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوب غربي البلاد، الشهر الماضي.
وبحسب بيان وزارة الأمن الإيرانية: "تم اعتقال 26 إرهابيا تكفيريا من المتورطين في هذا الحادث الإرهابي حتى الآن وجميع الذين تم اعتقالهم من جنسيات أجنبية وخاصة من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان".
وذكر البيان أن الذي قام بإطلاق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" في شيراز هو سبحان كمروني ويحمل اسما مستعارا "أبو عائشه" وهو من طاجيكستان، موضحا أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى في محافظات إيرانية غير شيراز.
وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.
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