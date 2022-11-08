https://sputnikarabic.ae/20221108/القوات-الروسية-تصد-هجوما-بالدبابات-على-محور-كوبيانسك-وتكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-تجاوزت-160-شخصا-1069942195.html

القوات الروسية تصد هجوما بالدبابات على محور كوبيانسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر تجاوزت 160 شخصا

القوات الروسية تصد هجوما بالدبابات على محور كوبيانسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر تجاوزت 160 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على نحو 260 مسلحا أوكرانيا في جمهورية لوغانسك ومقاطعة خاركوف خلال يوم واحد. 08.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-08T11:10+0000

2022-11-08T11:10+0000

2022-11-08T11:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الدفاع

أضرار

الجيش الأوكراني

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وقالت الوزارة في بيان، إنه تم صد هجوم شنته كتيبة مشاة آلية أوكرانية، معززة بالدبابات في اتجاه كوبيانسك وفي اتجاه كوزيموفكا في لوغانسك. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مجموعتان تكتيكيتان من السرية الأوكرانية كانتا على وشك الهجوم في مناطق بيريستوفوي ومقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في لوغانسك إلى ضربات جوية تابعة للجيش.أفادت الوزارة أيضًا أنه تم إحباط محاولة هجوم من قبل كتيبتين تكتيكيين من أوكرانيا في اتجاه المنطقتين السكنيتين بلوشانكا و تشرفلوبوبوفكا في اتجاه كراسني ليمان في جكهورية لوغانسك الشعبية، و"تم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير ثلاث دبابات وخمس مركبات قتالية مدرعة، وواحدة من طراز MT-LB، وشاحنتين بيك أب وسيارتين من خلال ضربات جوية للجيش الروسي ونيران من وحدات المدفعية".كما أعلنت الدفاع الروسية إحباط محاولة اختراق للقوات الأوكرانية على محور نيكولايف-كريفوي روغ والقضاء على 50 عسكريا أوكرانيا "على محور نيكولايف-كريفوي روغ، أحبطت الوحدات الروسية تسع محاولات لاختراق مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الدفاع الخلفية خلال يوم واحد. تم القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وقوميا وتدمير سبع مركبات قتال مصفحة وعشر مركبات".

https://sputnikarabic.ae/20221107/القوات-الروسية-تصد-هجوما-في-مقاطعة-خيرسون-وتقضي-على-أكثر-من-110-جنود-أوكران-1069902949.html

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روسيا, الدفاع, أضرار, الجيش الأوكراني