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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/القوات-الروسية-تصد-هجوما-بالدبابات-على-محور-كوبيانسك-وتكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-تجاوزت-160-شخصا-1069942195.html
القوات الروسية تصد هجوما بالدبابات على محور كوبيانسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر تجاوزت 160 شخصا
القوات الروسية تصد هجوما بالدبابات على محور كوبيانسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر تجاوزت 160 شخصا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على نحو 260 مسلحا أوكرانيا في جمهورية لوغانسك ومقاطعة خاركوف خلال يوم واحد. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T11:10+0000
2022-11-08T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الدفاع
أضرار
الجيش الأوكراني
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وقالت الوزارة في بيان، إنه تم صد هجوم شنته كتيبة مشاة آلية أوكرانية، معززة بالدبابات في اتجاه كوبيانسك وفي اتجاه كوزيموفكا في لوغانسك. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مجموعتان تكتيكيتان من السرية الأوكرانية كانتا على وشك الهجوم في مناطق بيريستوفوي ومقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في لوغانسك إلى ضربات جوية تابعة للجيش.أفادت الوزارة أيضًا أنه تم إحباط محاولة هجوم من قبل كتيبتين تكتيكيين من أوكرانيا في اتجاه المنطقتين السكنيتين بلوشانكا و تشرفلوبوبوفكا في اتجاه كراسني ليمان في جكهورية لوغانسك الشعبية، و"تم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير ثلاث دبابات وخمس مركبات قتالية مدرعة، وواحدة من طراز MT-LB، وشاحنتين بيك أب وسيارتين من خلال ضربات جوية للجيش الروسي ونيران من وحدات المدفعية".كما أعلنت الدفاع الروسية إحباط محاولة اختراق للقوات الأوكرانية على محور نيكولايف-كريفوي روغ والقضاء على 50 عسكريا أوكرانيا "على محور نيكولايف-كريفوي روغ، أحبطت الوحدات الروسية تسع محاولات لاختراق مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الدفاع الخلفية خلال يوم واحد. تم القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وقوميا وتدمير سبع مركبات قتال مصفحة وعشر مركبات".
https://sputnikarabic.ae/20221107/القوات-الروسية-تصد-هجوما-في-مقاطعة-خيرسون-وتقضي-على-أكثر-من-110-جنود-أوكران-1069902949.html
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روسيا, الدفاع, أضرار, الجيش الأوكراني
روسيا, الدفاع, أضرار, الجيش الأوكراني

القوات الروسية تصد هجوما بالدبابات على محور كوبيانسك وتكبد الجيش الأوكراني خسائر تجاوزت 160 شخصا

11:10 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، القضاء على نحو 260 مسلحا أوكرانيا في جمهورية لوغانسك ومقاطعة خاركوف خلال يوم واحد.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم صد هجوم شنته كتيبة مشاة آلية أوكرانية، معززة بالدبابات في اتجاه كوبيانسك وفي اتجاه كوزيموفكا في لوغانسك. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مجموعتان تكتيكيتان من السرية الأوكرانية كانتا على وشك الهجوم في مناطق بيريستوفوي ومقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في لوغانسك إلى ضربات جوية تابعة للجيش.

وأضاف البيان: "بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال يوم واحد أكثر من 160 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح ودبابتين وثلاث مركبات قتال مشاة وسيارتين".

أفادت الوزارة أيضًا أنه تم إحباط محاولة هجوم من قبل كتيبتين تكتيكيين من أوكرانيا في اتجاه المنطقتين السكنيتين بلوشانكا و تشرفلوبوبوفكا في اتجاه كراسني ليمان في جكهورية لوغانسك الشعبية، و"تم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير ثلاث دبابات وخمس مركبات قتالية مدرعة، وواحدة من طراز MT-LB، وشاحنتين بيك أب وسيارتين من خلال ضربات جوية للجيش الروسي ونيران من وحدات المدفعية".
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
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القوات الروسية تصد هجوما في مقاطعة خيرسون وتقضي على أكثر من 110 جنود أوكران
أمس, 11:16 GMT
كما أعلنت الدفاع الروسية إحباط محاولة اختراق للقوات الأوكرانية على محور نيكولايف-كريفوي روغ والقضاء على 50 عسكريا أوكرانيا "على محور نيكولايف-كريفوي روغ، أحبطت الوحدات الروسية تسع محاولات لاختراق مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الدفاع الخلفية خلال يوم واحد. تم القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وقوميا وتدمير سبع مركبات قتال مصفحة وعشر مركبات".
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