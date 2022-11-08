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https://sputnikarabic.ae/20221108/المخابرات-الأوكرانية-تزعم-أن-عناصر-المسيرات-الإيرانية-تم-تركيبها-بعد-العملية-العسكرية-1069945183.html
المخابرات الأوكرانية تزعم أن عناصر "المسيرات الإيرانية" تم تركيبها بعد العملية العسكرية
المخابرات الأوكرانية تزعم أن عناصر "المسيرات الإيرانية" تم تركيبها بعد العملية العسكرية
صرحت المخابرات الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أجزاء مما سمته "المسيرات الإيرانية" تم تجميعها بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأن معظم مكوناتها صنعت في... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T12:27+0000
2022-11-08T12:27+0000
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رصد عسكري
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وقالت الخدمة الصحفية لمديرية المخابرات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية عبر قناتها على "تلغرام": "عثر ممثلو المخابرات العسكرية الأوكرانية على معلومات قد تشير إلى تسليم طائرات إيرانية دون طيار إلى روسيا بعد 24 فبراير/ شباط، ولم يتم تصنيع مروحة الطائرة دون طيار مهاجر 6 إلا في فبراير من هذا العام، لقد تم ذلك للتو، إضافة إلى الوقت المستغرق للتسليم".وأشار البيان إلى أن "الطائرة دون طيار تحتوي على محرك نمساوي وكاميرا يابانية ولم يتم العثور على عناصر روسية فيها".وختم البيان: "يدرس الخبراء الأوكرانيون كيف انتهى الأمر بالمكونات الأجنبية في الطائرات الإيرانية دون طيار، وقد تم بالفعل تسليم الأرقام التسلسلية والبيانات الخاصة بمصنعي المكونات إلى البلدان الشريكة من قبل موظفي مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.كما أدان عبد اللهيان "الضجيج" الذي تثيره الدول الغربية.وبحسب الوكالة، فإن وزير الخارجية الإيراني "أشار إلى أن الضجة التي أثارتها بعض الدول الغربية بزعم قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا كاذبة تمامًا فيما يتعلق بالصواريخ، أما بالنسبة للطائرات المسيرة، تم التسليم قبل أشهر قليلة من النزاع".
https://sputnikarabic.ae/20221108/الطائرة-المسيرة-لانتسيت-الروسية-تدمر-نظام-الدفاع-الجوي-الأوكراني-ستريلا-فيديو-1069935879.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

المخابرات الأوكرانية تزعم أن عناصر "المسيرات الإيرانية" تم تركيبها بعد العملية العسكرية

12:27 GMT 08.11.2022
© AP Photo / Iranian Armyتدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Iranian Army
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صرحت المخابرات الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أجزاء مما سمته "المسيرات الإيرانية" تم تجميعها بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأن معظم مكوناتها صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الخدمة الصحفية لمديرية المخابرات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية عبر قناتها على "تلغرام": "عثر ممثلو المخابرات العسكرية الأوكرانية على معلومات قد تشير إلى تسليم طائرات إيرانية دون طيار إلى روسيا بعد 24 فبراير/ شباط، ولم يتم تصنيع مروحة الطائرة دون طيار مهاجر 6 إلا في فبراير من هذا العام، لقد تم ذلك للتو، إضافة إلى الوقت المستغرق للتسليم".

يتم تجميع طائرات "مهاجر" الإيرانية من أجزاء منتجة في دول مختلفة، ومعظم المكونات من الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن "الطائرة دون طيار تحتوي على محرك نمساوي وكاميرا يابانية ولم يتم العثور على عناصر روسية فيها".
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
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الطائرة المسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأوكراني "ستريلا"... فيديو
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وختم البيان: "يدرس الخبراء الأوكرانيون كيف انتهى الأمر بالمكونات الأجنبية في الطائرات الإيرانية دون طيار، وقد تم بالفعل تسليم الأرقام التسلسلية والبيانات الخاصة بمصنعي المكونات إلى البلدان الشريكة من قبل موظفي مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة قبل أشهر قليلة من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
كما أدان عبد اللهيان "الضجيج" الذي تثيره الدول الغربية.
وبحسب الوكالة، فإن وزير الخارجية الإيراني "أشار إلى أن الضجة التي أثارتها بعض الدول الغربية بزعم قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا كاذبة تمامًا فيما يتعلق بالصواريخ، أما بالنسبة للطائرات المسيرة، تم التسليم قبل أشهر قليلة من النزاع".
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