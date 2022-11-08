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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/المفوضية-الأوروبية-تعنزم-تخصيص-25-مليار-يورو-لأوكرانيا-بحلول-نهاية-نوفمبر-1069954968.html
المفوضية الأوروبية تعنزم تخصيص 2.5 مليار يورو لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر
المفوضية الأوروبية تعنزم تخصيص 2.5 مليار يورو لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر
أكد النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن المفوضية الأوروبية تتوقع تحويل 2.5 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:40+0000
2022-11-08T15:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
المفوضية الأوروبية
مساعدات
أخبار أوكرانيا
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وقال دمبروفيكيس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن تصل الدفعة القادمة البالغة 2.5 مليار يورو إلى كييف بنهاية هذا الشهر".عرضت المفوضية الأوروبية في مايو/ أيار الماضي حزمة استثنائية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو. من هذا المبلغ، تم الاتفاق رسميًا حتى الآن على ما مجموعه 6 مليارات يورو. تم دفع مليار يورو في أغسطس، وملياري يورو أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.وقال ممثل المفوضية الأوروبية إنه من المقرر نقل 3 مليارات يورو أخرى إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام من حزمة مايو/ أيار للمساعدة المالية الكلية.ولا يزال تخصيص 3 مليارات أخرى من هذه الحزمة غير منسق.
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العالم, المفوضية الأوروبية, مساعدات, أخبار أوكرانيا
العالم, المفوضية الأوروبية, مساعدات, أخبار أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تعنزم تخصيص 2.5 مليار يورو لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر

15:40 GMT 08.11.2022
© AP Photo / Aris Oikonomouرئيس المجلس الأوروبي و رئيسة المفوضية الأوروبية شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين
رئيس المجلس الأوروبي و رئيسة المفوضية الأوروبية شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Aris Oikonomou
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أكد النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن المفوضية الأوروبية تتوقع تحويل 2.5 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال دمبروفيكيس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن تصل الدفعة القادمة البالغة 2.5 مليار يورو إلى كييف بنهاية هذا الشهر".
عرضت المفوضية الأوروبية في مايو/ أيار الماضي حزمة استثنائية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو. من هذا المبلغ، تم الاتفاق رسميًا حتى الآن على ما مجموعه 6 مليارات يورو. تم دفع مليار يورو في أغسطس، وملياري يورو أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.
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وقال ممثل المفوضية الأوروبية إنه من المقرر نقل 3 مليارات يورو أخرى إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام من حزمة مايو/ أيار للمساعدة المالية الكلية.
ولا يزال تخصيص 3 مليارات أخرى من هذه الحزمة غير منسق.
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