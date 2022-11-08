https://sputnikarabic.ae/20221108/المفوضية-الأوروبية-تعنزم-تخصيص-25-مليار-يورو-لأوكرانيا-بحلول-نهاية-نوفمبر-1069954968.html
المفوضية الأوروبية تعنزم تخصيص 2.5 مليار يورو لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر
المفوضية الأوروبية تعنزم تخصيص 2.5 مليار يورو لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر
أكد النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن المفوضية الأوروبية تتوقع تحويل 2.5 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:40+0000
2022-11-08T15:40+0000
2022-11-08T15:40+0000
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المفوضية الأوروبية
مساعدات
أخبار أوكرانيا
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وقال دمبروفيكيس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن تصل الدفعة القادمة البالغة 2.5 مليار يورو إلى كييف بنهاية هذا الشهر".عرضت المفوضية الأوروبية في مايو/ أيار الماضي حزمة استثنائية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو. من هذا المبلغ، تم الاتفاق رسميًا حتى الآن على ما مجموعه 6 مليارات يورو. تم دفع مليار يورو في أغسطس، وملياري يورو أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.وقال ممثل المفوضية الأوروبية إنه من المقرر نقل 3 مليارات يورو أخرى إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام من حزمة مايو/ أيار للمساعدة المالية الكلية.ولا يزال تخصيص 3 مليارات أخرى من هذه الحزمة غير منسق.
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سبوتنيك عربي
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العالم, المفوضية الأوروبية, مساعدات, أخبار أوكرانيا
العالم, المفوضية الأوروبية, مساعدات, أخبار أوكرانيا
المفوضية الأوروبية تعنزم تخصيص 2.5 مليار يورو لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر
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أكد النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن المفوضية الأوروبية تتوقع تحويل 2.5 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال دمبروفيكيس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن تصل الدفعة القادمة البالغة 2.5 مليار يورو إلى كييف بنهاية هذا الشهر".
عرضت المفوضية الأوروبية في مايو/ أيار الماضي حزمة استثنائية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو. من هذا المبلغ، تم الاتفاق رسميًا حتى الآن على ما مجموعه 6 مليارات يورو. تم دفع مليار يورو في أغسطس، وملياري يورو أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال ممثل المفوضية الأوروبية إنه من المقرر نقل 3 مليارات يورو أخرى إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام من حزمة مايو/ أيار للمساعدة المالية الكلية.
ولا يزال تخصيص 3 مليارات أخرى من هذه الحزمة غير منسق.