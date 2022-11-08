https://sputnikarabic.ae/20221108/المندوبة-الأمريكية-لدى-الأمم-المتحدة-تصل-إلى-أوكرانيا-للتأكيد-على-دعم-كييف-1069950886.html
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تصل إلى أوكرانيا للتأكيد على دعم كييف
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تصل إلى أوكرانيا للتأكيد على دعم كييف
وصلت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى أوكرانيا للتأكيد على دعم كييف والحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T13:40+0000
2022-11-08T13:40+0000
2022-11-08T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة
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وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان اليوم الثلاثاء: "توجهت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إلى أوكرانيا اليوم للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا".وأضاف البيان: "أثناء وجودها في كييف، ستلتقي السفيرة بمسؤولي الحكومة الأوكرانية لمناقشة الالتزام الأمريكي الصارم بسيادة واستقلال أوكرانيا... كما ستناقش أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي وستؤكد على الحاجة الماسة لتمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب إلى العام المقبل".وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن جهود الولايات المتحدة لحل الصراع الأوكراني بالكامل في ساحة المعركة ستفشل، حيث لن تتمكن إمدادات الأسلحة إلى كييف من استنزاف الإمكانات العسكرية الروسية.وأضاف: "يتم إنفاق المزيد والمزيد من القوات والموارد، والآن يسحبون القوات المسلحة الأوكرانية إلى الحدود الروسية، والوضع مقلق للغاية".وأشار أنطونوف، إلى أن روسيا لا تقاتل بشكل أساسي مع الأوكرانيين، ولكن "مع الغرب الموحد بأكمله، الذي يحاول تقويض أسس الدولة الروسية".وتابع أنطونوف: "نحن بحاجة إلى التفكير اليوم ليس في مد كييف بأسلحة إضافية، ولكن في كيفية إيجاد حل تفاوضي".وأعلن البنتاغون، يوم الجمعة، عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، ليصل إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية الملتزم بها لكييف منذ يناير/ كانون الثاني 2021 إلى 18.9 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221105/أنطونوف-يؤكد-على-أن-واشنطن-لن-تتمكن-من-استنفاد-روسيا-بتسليح-أوكرانيا-1069843902.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة, روسيا
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تصل إلى أوكرانيا للتأكيد على دعم كييف
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وصلت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى أوكرانيا للتأكيد على دعم كييف والحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب.
وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان اليوم الثلاثاء: "توجهت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إلى أوكرانيا اليوم للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا".
وأضاف البيان: "أثناء وجودها في كييف، ستلتقي السفيرة بمسؤولي الحكومة الأوكرانية لمناقشة الالتزام الأمريكي الصارم بسيادة واستقلال أوكرانيا... كما ستناقش أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي وستؤكد على الحاجة الماسة لتمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب إلى العام المقبل".
وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن جهود الولايات المتحدة لحل الصراع الأوكراني بالكامل في ساحة المعركة ستفشل، حيث لن تتمكن إمدادات الأسلحة إلى كييف من استنزاف الإمكانات العسكرية الروسية.
وقال أنطونوف، ردا على سؤال لـ"سبوتنيك": "فيما يتعلق بالقرارات الجديدة للإدارة الأمريكية بشأن تسليم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، أود أن أؤكد أن ما يسمى بشركائنا يواصلون السياسة الخاطئة، معتقدين أنه يمكن حل المشكلة في ساحة المعركة".
وأضاف: "يتم إنفاق المزيد والمزيد من القوات والموارد، والآن يسحبون القوات المسلحة الأوكرانية إلى الحدود الروسية، والوضع مقلق للغاية".
وأشار أنطونوف، إلى أن روسيا لا تقاتل بشكل أساسي مع الأوكرانيين، ولكن "مع الغرب الموحد بأكمله، الذي يحاول تقويض أسس الدولة الروسية".
وأضاف: "[إنها تحاول] استنزافنا، واستنزاف جميع مواردنا الاقتصادية والعسكرية، وخلق مثل هذا الوضع بحيث لن تتاح لروسيا الفرصة أبدا للتحدث على قدم المساواة مع الدول الغربية على الساحة الدولية، لافتا إلى أنه "مهما فعل الأمريكيون، سنحقق النصر، وليس لدينا مخرج آخر وليس هناك شك في أن قضيتنا عادلة".
وتابع أنطونوف: "نحن بحاجة إلى التفكير اليوم ليس في مد كييف بأسلحة إضافية، ولكن في كيفية إيجاد حل تفاوضي".
وأعلن البنتاغون، يوم الجمعة، عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا
، ليصل إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية الملتزم بها لكييف منذ يناير/ كانون الثاني 2021 إلى 18.9 مليار دولار.