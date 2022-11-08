https://sputnikarabic.ae/20221108/النقل-الروسية-تعلن-استئناف-حركة-السيارات-على-جسر-القرم-1069953781.html
النقل الروسية تعلن استئناف حركة السيارات على جسر القرم
النقل الروسية تعلن استئناف حركة السيارات على جسر القرم
أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، باستئناف حركة السيارات على جسر القرم، التي توقفت اليوم الثلاثاء بسبب أعمال الإصلاح . 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:16+0000
2022-11-08T15:16+0000
2022-11-08T15:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حادثة كيرتش
تفجير
حركة المرور الرئيسية
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وجاء في بيان الوزارة: "اليوم في الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، استؤنفت حركة السيارات والحافلات على جسر القرم، الذي كان قد توقفت في السابق بسبب أعمال الإصلاح والترميم".وأشار إلى أنه يُسمح فقط للسيارات والحافلات بعبور جسر القرم.وأكدت وزارة النقل في وقت سابق أنه سيتم فتح الطريق للشاحنات في موعد أقصاه شهر ديسمبر/ كانون الأول.يشار إلى أنه في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، عن تفجير شاحنة على جسر القرم؛ ما تسبب في حريق خزانات وقود في أحد القطارات.وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن الشاحنة التي استخدمت في التفجير انطلقت من بلغاريا.
https://sputnikarabic.ae/20221019/لجنة-التحقيق-الروسية-تؤكد-تورط-أوكرانيا-في-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم-1069219423.html
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روسيا, حادثة كيرتش, تفجير, حركة المرور الرئيسية
روسيا, حادثة كيرتش, تفجير, حركة المرور الرئيسية
النقل الروسية تعلن استئناف حركة السيارات على جسر القرم
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أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، باستئناف حركة السيارات على جسر القرم، التي توقفت اليوم الثلاثاء بسبب أعمال الإصلاح .
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم في الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، استؤنفت حركة السيارات والحافلات على جسر القرم، الذي كان قد توقفت في السابق بسبب أعمال الإصلاح والترميم".
وأشار إلى أنه يُسمح فقط للسيارات والحافلات بعبور جسر القرم.
وأكدت وزارة النقل في وقت سابق أنه سيتم فتح الطريق للشاحنات في موعد أقصاه شهر ديسمبر/ كانون الأول.
يشار إلى أنه في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، عن تفجير شاحنة على جسر القرم؛ ما تسبب في حريق خزانات وقود في أحد القطارات.
وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن الشاحنة التي استخدمت في التفجير انطلقت من بلغاريا.