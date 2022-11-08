عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/النقل-الروسية-تعلن-استئناف-حركة-السيارات-على-جسر-القرم-1069953781.html
النقل الروسية تعلن استئناف حركة السيارات على جسر القرم
النقل الروسية تعلن استئناف حركة السيارات على جسر القرم
أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، باستئناف حركة السيارات على جسر القرم، التي توقفت اليوم الثلاثاء بسبب أعمال الإصلاح . 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:16+0000
2022-11-08T15:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حادثة كيرتش
تفجير
حركة المرور الرئيسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068819467_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f187071f5560db428e995e0c21e56426.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم في الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، استؤنفت حركة السيارات والحافلات على جسر القرم، الذي كان قد توقفت في السابق بسبب أعمال الإصلاح والترميم".وأشار إلى أنه يُسمح فقط للسيارات والحافلات بعبور جسر القرم.وأكدت وزارة النقل في وقت سابق أنه سيتم فتح الطريق للشاحنات في موعد أقصاه شهر ديسمبر/ كانون الأول.يشار إلى أنه في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، عن تفجير شاحنة على جسر القرم؛ ما تسبب في حريق خزانات وقود في أحد القطارات.وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن الشاحنة التي استخدمت في التفجير انطلقت من بلغاريا.
https://sputnikarabic.ae/20221019/لجنة-التحقيق-الروسية-تؤكد-تورط-أوكرانيا-في-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم-1069219423.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068819467_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5b3b0b127bfebff32e50223ec81cf284.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, حادثة كيرتش, تفجير, حركة المرور الرئيسية
روسيا, حادثة كيرتش, تفجير, حركة المرور الرئيسية

النقل الروسية تعلن استئناف حركة السيارات على جسر القرم

15:16 GMT 08.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، باستئناف حركة السيارات على جسر القرم، التي توقفت اليوم الثلاثاء بسبب أعمال الإصلاح .
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم في الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، استؤنفت حركة السيارات والحافلات على جسر القرم، الذي كان قد توقفت في السابق بسبب أعمال الإصلاح والترميم".

وأشار إلى أنه يُسمح فقط للسيارات والحافلات بعبور جسر القرم.

وأكدت وزارة النقل في وقت سابق أنه سيتم فتح الطريق للشاحنات في موعد أقصاه شهر ديسمبر/ كانون الأول.

يشار إلى أنه في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، عن تفجير شاحنة على جسر القرم؛ ما تسبب في حريق خزانات وقود في أحد القطارات.
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
لجنة التحقيق الروسية تؤكد تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي على جسر القرم
19 أكتوبر, 09:24 GMT
وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن الشاحنة التي استخدمت في التفجير انطلقت من بلغاريا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала