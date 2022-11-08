https://sputnikarabic.ae/20221108/اليمن-مقتل-امرأة-وطفلتها-وإصابة-آخرين-اثر-قصف-صاروخي-منسوب-لـ-أنصار-الله-في-مأرب-1069928296.html
اليمن.. مقتل امرأة وطفلتها وإصابة آخرين اثر قصف صاروخي منسوب لـ "أنصار الله" في مأرب
اليمن.. مقتل امرأة وطفلتها وإصابة آخرين اثر قصف صاروخي منسوب لـ "أنصار الله" في مأرب
قُتل وأصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، الاثنين، جراء قصف منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على ثكنة للجيش اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، بأن انفجارا وقع بأحد مخازن الأسلحة في مقر المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني في مدينة مأرب، بعد استهدافه من جماعة "أنصار الله" بصاروخ باليستي، تسبب في تطاير قذائف بصورة عشوائية، أسفرت إحداها عن مقتل إمرأة وطفلتها، وإصابة 3 من أفراد الأسرة، في مخيم الجفينة المكتظ بالنازحين جنوب مدينة مأرب.وبوقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني عبر حساب مركزه الإعلامي في "تويتر"، "انفجار مخزن أسلحة في المنطقة العسكرية الثالثة جراء استهدافه من قبل الحوثيين".ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن القصف على مدينة مأرب التي تتعرض بين الحين والآخر إلى عمليات قصف مماثلة تتهم الحكومة اليمنية، الجماعة بتنفيذها، والتي تستهدف غالباً معسكرات ومقرات حكومية في أحياء سكنية بالمدينة التي تضم مقر قيادة الجيش اليمني.ويأتي التصعيد العسكري الجديد في اليمن بعد مرور نحو شهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون الإعلان عن تجديدها.ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتغطية ذلك من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221107/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يدعو-إلى-مضاعفة-المساعدات-الإنسانية-لمواجهة-شبح-الجوع-1069927027.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن
اليمن.. مقتل امرأة وطفلتها وإصابة آخرين اثر قصف صاروخي منسوب لـ "أنصار الله" في مأرب
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قُتل وأصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، الاثنين، جراء قصف منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على ثكنة للجيش اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، بأن انفجارا وقع بأحد مخازن الأسلحة في مقر المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني في مدينة مأرب، بعد استهدافه من جماعة "أنصار الله" بصاروخ باليستي
، تسبب في تطاير قذائف بصورة عشوائية، أسفرت إحداها عن مقتل إمرأة وطفلتها، وإصابة 3 من أفراد الأسرة، في مخيم الجفينة المكتظ بالنازحين جنوب مدينة مأرب.
وأضاف أن انفجار مخزن الأسلحة جراء القصف الصاروخي ألحق أضراراً بعدد من المنازل المجاورة للثكنة.
وبوقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني عبر حساب مركزه الإعلامي في "تويتر"، "انفجار مخزن أسلحة في المنطقة العسكرية الثالثة جراء استهدافه من قبل الحوثيين".
ولم يصدر أي تعليق من "أنصار الله" بشأن القصف على مدينة مأرب
التي تتعرض بين الحين والآخر إلى عمليات قصف مماثلة تتهم الحكومة اليمنية، الجماعة بتنفيذها، والتي تستهدف غالباً معسكرات ومقرات حكومية في أحياء سكنية بالمدينة التي تضم مقر قيادة الجيش اليمني.
ويأتي التصعيد العسكري الجديد في اليمن بعد مرور نحو شهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون الإعلان عن تجديدها.
ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتغطية ذلك من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.