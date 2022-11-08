https://sputnikarabic.ae/20221108/اليوم-لافروف-ووزير-الخارجية-الهندي-يناقشان-مشاريع-الطاقة-وأوكرانيا-وأفغانستان-1069928644.html
اليوم.. لافروف ووزير الخارجية الهندي يناقشان مشاريع الطاقة وأوكرانيا وأفغانستان
اليوم.. لافروف ووزير الخارجية الهندي يناقشان مشاريع الطاقة وأوكرانيا وأفغانستان
يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم الثلاثاء، 8 مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T03:25+0000
2022-11-08T03:25+0000
2022-11-08T03:25+0000
أخبار الهند اليوم
سيرغي لافروف
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ويشمل جدول نقاش المواضيع الرئيسية المطروحة بين الوزيرين، التعاون في مجال التجارة والاستثمار وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية والاستفادة من العملات الوطنية بالتسويات المتبادلة، بالإضافة إلى مشاريع واعدة في قطاع الطاقة، خصوصاً في منطقتي الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي.ومن المقرر أن يناقش الوزيران أيضا، القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والوضع حول الاتفاق النووي الإيراني، والاستعدادات للرئاسة الهندية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن تشكيل هيكل أمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والوضع في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، وذلك "تماشيا مع وقوف روسيا والهند موقف التأييد للجهود النشطة الرامية إلى تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة ومساواة وذي مراكز قوة متعددة، وأيضا من منطلق عدم قبولهما لتقدم الهيمنة الإمبريالية على الصعيد العالمي".وكان اجتماع لافروف السابق مع جايشانكار قد عقد في سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك في الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وكانت الزيارة السابقة لوزير الشؤون الخارجية الهندي إلى روسيا في يوليو 2021.
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أخبار الهند اليوم, سيرغي لافروف
أخبار الهند اليوم, سيرغي لافروف
اليوم.. لافروف ووزير الخارجية الهندي يناقشان مشاريع الطاقة وأوكرانيا وأفغانستان
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يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم الثلاثاء، 8 مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار.
ويشمل جدول نقاش المواضيع الرئيسية المطروحة بين الوزيرين، التعاون في مجال التجارة والاستثمار وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية والاستفادة من العملات الوطنية بالتسويات المتبادلة، بالإضافة إلى مشاريع واعدة في قطاع الطاقة
، خصوصاً في منطقتي الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي.
ومن المقرر أن يناقش الوزيران أيضا، القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والوضع حول الاتفاق النووي الإيراني، والاستعدادات للرئاسة الهندية في منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن تشكيل هيكل أمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والوضع في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، وذلك "تماشيا مع وقوف روسيا والهند موقف التأييد للجهود النشطة الرامية إلى تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة ومساواة وذي مراكز قوة متعددة، وأيضا من منطلق عدم قبولهما لتقدم الهيمنة الإمبريالية على الصعيد العالمي".
وكان اجتماع لافروف السابق مع جايشانكار قد عقد في سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك في الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت الزيارة السابقة لوزير الشؤون الخارجية الهندي إلى روسيا في يوليو 2021.